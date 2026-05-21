Ősszel jön a Volt egyszer egy Hollywood folytatása Brad Pittel, szokatlan bemutatót kapott

Cliff Booth kalandjaiból készített folytatást a Volt egyszer egy… Hollywoodnak David Fincher rendező.

A Quentin Tarantino forgatókönyvéből rendezett filmben ismét Brad Pitt alakítja majd a higgadt természetű kaszkadőrt, de rajta kívül Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II és Peter Weller is feltűnnek majd.

A filmet a Deadline beszámolója szerint szokatlan módon mutatják be: az amerikai hálaadási ünnep környékén, november 25-én az IMAX-mozikban lesz a premierje, aztán két hétig vetítik, majd csak a Netflixen lesz elérhető. A lap szerint a Cliff Booth kalandjai (The Adventures of Cliff Booth) című film az új Narnia-film, A mágus unokaöccse (Narnia: The Magician’s Nephew) helyét foglalta el a filmbemutatók szoros ütemezésében, így Greta Gerwig filmjének premierjét áttolták 2027 februárjára.

A filmet eredetileg Tarantino akarta megrendezni, végül azonban áldását adta Fincherre, akit Pitt javasolt a projektre. A színész és Fincher ugyanis régóta keresték már az újabb közös munka lehetőségét – korábban a Hetediken, a Harcosok klubján és a Benjamin Button különös életén is együtt dolgoztak. Pitt tehát megkérdezte Tarantinót, megmutathatja-e a Hollywood-folytatás forgatókönyvét Finchernek, Tarantino ráállt a dologra, Finchert pedig érdekelni kezdte a filmterv. A rendező kizárólagos szerződésben áll a Netflixel, így a streaming felületen való megjelenés várható volt.

Pitt abba a szerepbe tér vissza, amivel az eredeti film 2019-es bemutatásakor Oscar-díjat nyert.

Az előzetest már az idei Super Bowl reklámszünetében bemutatták, el is vitte a show-t.