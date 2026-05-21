Gazdaság

Megtáltosodott a forint, 359 alá is benézett az euró

Menetel a forint.
Varga Jennifer / 24.hu
2026. 05. 21. 11:39
Az euróval és a dollárral szemben is erősödést mutat a forint.
  • Csütörtökön a bankközi piacokon reggel még 360 forint alatt nem sokkal jegyeztek egy eurót, a délelőtt folyamán 360,9-ig gyengült a magyar fizetőeszköz, de aztán megizmosodott – 11 óra után nem sokkal már 358,7 körül mozgott.
  • A dollár eközben (hasonló pályát bejárva) 309,7-es kezdés után 311,2 közelébe ért, majd 11 óra körül egy rövid időre befért a 308,5, alá is az árfolyam.

A Portfolio.hu kommentárja szerint a forint szempontjából fontos tényező az MNB kamatpályájával kapcsolatos piaci árazás. Kitértek arra is, hogy az erősödés kapcsán mostanában sok befektető jelentős forintpozíciókat építhetett ki – ez azt jelentheti, hogy ha romlik a nemzetközi hangulat, profitrealizálás gyorsíthatja a gyengülést. A piac a portál szerint most azt figyeli, hogy a mostani elmozdulás átmeneti korrekció marad-e, vagy tartósabb trendforduló kezd kialakulni. Arra is kitérnek, hogy az Erste elemzői rövid távon nem számítanak további jelentős felértékelődésre, bár azt sem zárták ki, hogy később újabb lendületet kaphat a forint.

