Lakott területre zuhant egy orosz harci repülőgép Oroszországban

Lezuhant egy Szu-34-es orosz vadászbombázó hétfőn Jejszk városában egy lakóépület udvarára, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. (Jejszk az Ukrajnát Oroszországtól elválasztó Azovi-tenger partján fekszik.)

Another video is circulating on social networks, which, presumably, shows the moment the plane crashed on a residential building in #Yeysk . pic.twitter.com/JX2spG6DTm

A gép a déli katonai körzet légitámaszpontjáról gyakorlórepülésre indult, amikor a városközpontban lezuhant, üzemanyaga pedig kigyulladt. A TASZSZ hírügynökség forrásaira hivatkozva úgy tudja, hogy a harci repülőgép egyik hajtóműve kapott lángra felszállás közben. A gép két pilótája sikeresen katapultált, túlélték a szerencsétlenséget.

Wow. Incredible photo of the Su-34 that crashed today in Yeysk, Russia, after one of its engines caught fire. (The pilot reportedly ejected, as seen in the photo here.) https://t.co/oplCOFe2iV pic.twitter.com/e2tdZ35ind

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) October 17, 2022