Lemondott állampolgárságáról egy orosz milliárdos

Az Oroszországot még 2014-ben elhagyó Jurij Milner izraeli-orosz milliárdos hétfőn bejelentette, hogy lemondott orosz állampolgárságáról – írja a Reuters.

Az üzletember Twitteren üzent követőinek, elmondta, hogy a Krím bekebelezése után döntöttek úgy a családjával, hogy elhagyják a szülőföldjüket, 2022-ben pedig eljutottak annak a folyamatnak a végére, ahol már az orosz állampolgárságra sem tartanak igényt.

My family and I left Russia for good in 2014, after the Russian annexation of Crimea. And this summer, we officially completed the process of renouncing our Russian citizenship.

— Yuri Milner (@yurimilner) October 10, 2022