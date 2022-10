Értesülés: Elon Musk Putyinnal beszélt, mielőtt elmondta, hogyan képzeli el a békekötést

Elon Musk közvetlenül is beszélt Vlagyimir Putyinnal, mielőtt október elején egy Twitter-üzenetben tette közzé az ukrajnai háborúra vonatkozó béketervét – írja a Guardian az Eurasia Group nevű think tank előfizetőinek küldött hírlevélre hivatkozva.

Ebben Ian Bremmer politológus és az Eurasia Group alapítója azt állította, hogy Musk azt mondta neki: az orosz elnök kész leülni a tárgyalóasztalhoz, ha a Krím orosz kézben marad. Putyin állítólag azt is a béke feltételeként szabta meg, hogy Ukrajna maradjon végleg semleges, valamint ismerje el Luhanszk, Donyeck, Herszon és Zaporizzsja régiók Oroszország általi annektálását.

Bremmer szerint a techmilliárdos arról is beszélt neki, hogy Putyin ezeket a célokat bármilyen áron el akarja érni, beleértve a nukleáris fegyverek alkalmazását, ha Ukrajna megtámadja a Krímet.

A Putyinnal folytatott állítólagos beszélgetést követően Musk egy Twitter-szavazást tett közzé az ukrajnai háború befejezésére vonatkozó javaslataival, amelyben azzal érvelt, hogy a béke eléréséhez Oroszországnak meg kell engedni, hogy megtartsa a 2014-ben elfoglalt Krím-félszigetet. Ezen felül javasolta, hogy tartsanak újabb népszavazást Ukrajnának az oroszok által megszállt részein, mivel Musk szerint „Oroszország távozni fog, ha az lesz a nép akarata”.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022