Elon Musk az ukrajnai háború után a tajvani konfliktust is megoldotta

– értékelt Elon Musk, a világ leggazdagabb ember a Financial Times-nak adott interjújában.

Musk ezzel lényegében az „egy ország, két rendszer” elve mellett tett hitet, amelyet a Kínaiak bő harminc éve hangoztatnak. A Kínai Népköztársaság reformer vezetője, Teng Hsziao-ping már 1981-ben is tett hasonló ajánlatot Tajvannak, melynek értelmében a sziget nagyfokú autonómiát élvezne: a pekingi kormány nem szólna bele a helyi ügyekbe, megőrizhette volna haderejét, emellett fennmaradt volna társadalmi-gazdasági berendezkedése, életstílusa, jogrendszere, önálló pénzügyei, és továbbra is saját maga intézhette volna gazdasági és kulturális kapcsolatait más országokkal. Tajvanon azonban ezt vonakodtak elfogadni, amelyhez a mai napig tartják magukat. A tajvani elnök Caj Jing-ven szerint a hongkongi zavargások jól mutatják, hogy a modell kudarcot vallott.

Musk úgy véli, hogy Tajvanon a konfliktus elkerülhetetlen, és figyelmeztetett annak lehetséges hatásaira nemcsak a Teslára, hanem az iPhone-t gyártó Apple-re és a tágabb értelemben vett globális gazdaságra is, amely becslése szerint 30 százalékos csapást szenvedne el.

Korábban hasonló nyilatkozatot tett Mark Liu, a világ legfejlettebb chipgyártójának, a TSMC-nek az elnöke: szerinte erőszakkal senki sem irányíthatja cégét, amely olyan amerikai vállalatoknak gyárt processzorokat, mint az Apple és a Qualcomm, és a világ félvezető-bérgyártói piacának több mint 50 százalékát birtokolja. Tajvan megkerülhetetlen szereplője a számítástechnikában nélkülözhetetlen chippiacon, ahol a sziget 63 százalékos részesedéssel van jelen. Ez rendkívül magas polcra helyezi az államot a globális értékláncban.

A hét elején Musk azt javasolta, hogy Ukrajna véglegesen engedje át a Krímet Oroszországnak, továbbá, hogy az ENSZ égisze alatt új népszavazásokat tartsanak az Oroszország által ellenőrzött terület sorsáról, és hogy Ukrajna vállalja a semlegességet.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022