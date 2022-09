17 éves palesztin fiút lőttek le izraeli katonák

A fiú kalapáccsal sebesített meg egy izraeli katonát, aki azonban csak könnyebb sérüléseket szerzett.

Az izraeli katonák agyonlőttek egy palesztin tinédzsert az Izrael által megszállt Ciszjordániában csütörtökön – írja az AP a palesztin hatóságokra hivatkozva. Az izraeli hadsereg közölte, hogy a fiú kalapáccsal ütött arcon egy izraeli katonát.

A hadsereg tájékoztatása szerint az izraeli katona csak könnyebb sérüléseket szenvedett.

A palesztin egészségügyi minisztérium megerősítette a Bajtin falu közelében történt halálesetet, az áldozat a 17 éves Haitham Mubarak. Halála körülményeiről további részletek nem váltak ismertté.

Jogvédő szervezetek hosszú ideje hangoztatják, hogy az izraeli erők túlzott erőszakot alkalmaznak a palesztinokkal szemben, anélkül, hogy felelősségre vonhatók lennének.

Izrael sorozatban hajt végre éjszakai letartóztatásokat Ciszjordánia városaiban és falvakban, mióta tavasszal az izraeliek elleni palesztin támadásokban 19 ember meghalt. Ez idő alatt izraeli lövésektől palesztinok tucatjai vesztették életüket, közöttük fegyvertelen nők és gyermekek is.

Az AP mindezek alapján úgy értékelt a híradásában, hogy ez immár a legvéresebb év az Izrael által megszállt területen 2016 óta.

Az izraeli hadsereg szerint a meggyilkoltak túlnyomó többsége fegyveres volt vagy kövekkel hajigálta a katonákat. Az izraeli hadműveletekben azonban civil is meghalt, közöttük egy köztük az Al Jazeera hírszolgáltató ismert újságírónője és egy ügyvéd is, aki nyilvánvalóan akaratlanul hajtott be egy harci övezetbe. Néhány helyi fiatalt az izraeli katonák szintén megöltek, miután a lakóhelyük ellen végrehajtott invázió ellen tiltakozva utcára vonultak.