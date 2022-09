Kutyás mémekkel küzd az orosz propaganda ellen egy önszerveződő internetes csoport

Egyre nagyobb teret nyer a Twitteren a North Atlantic Fellas Organization, vagyis NAFO nevű informális csoport, amelynek tagjai siba inu-avatár mögé bújva humoros mémek, vicces videók terjesztésével igyekeznek szembeszállni az orosz propagandával, és pénzadományokat gyűjtenek az ukrán katonáknak.

A Politico amerikai hírportál európai kiadása heti nyomtatott változatának csütörtöki címlapján szereplő riport szerint a Twitteren mostanra naponta átlagosan 5 ezer olyan poszt jelenik meg, amely a NAFO-hoz kötődik. A mozgalom májusban indult, maroknyi követővel, mára nemzetbiztonsági szakértők, internetes kultúrharcosok, politikusok, illetve hétköznapi Twitter-felhasználók tömegei osztják meg a cuki siba inu-képeken alapuló, de valójában az Oroszország ellen harcoló Ukrajnát támogató, fegyverként használt tartalmakat, hogy aláássák és nevetség tárgyává tegyék az orosz vezetés online tájékoztatásait.

War is fought not only on the frontlines, but also in the minds of people

Thankfully, we have a lot of support everywhere.

Grateful to #NAFO & #NAFOfellas for their contribution in the fight against propaganda & donations in support of our defenders 🇺🇦.https://t.co/g0NBOjwXP1 pic.twitter.com/fq60pdpYOC

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 31, 2022