Rigában szovjet emlékművet bontanak, a helyi oroszoknak ez nem tetszik

Észtország után Lettországban is elkezdték elbontani a szovjet időkre (a balti államok narratívája szerint megszállásra) emlékeztető köztéri emlékműveket. A helyi orosz kisebbség rosszallással fogadja ezeket, bár az észtországi Narvában erőszak nélkül sikerült egy kiállított világháborús tankot elvinni. Most Rigában, a lett fővárosban bontanak el egy gigászi, szovjet katonákat ábrázoló szoborcsoportot, aminek támogatására pár fiatal fel is vonult lett zászlókkal. A Nexta szerint egy Orosz Világ nevű kisebbségi szervezet pár idősebb tagja leállt velük vitatkozni és kamerázta őket (bár őket is kamerázta valaki).

A small group of fans of the "Russian world" gathered near the monument to Soviet soldiers in #Riga. pic.twitter.com/R2gSHhQDfJ — NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2022