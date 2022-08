Szélsőjobbos tüntetők álltak bele a gyerekeknek felolvasást tartó drag queenbe

A szervező szerint nincs pedofília, nincs szexualitás, csak a puszta elfogadást mutatják meg a gyerekeknek. A tüntetők véleménye markánsan más.

Komoly balhé ütötte fel a fejét nemrég a dél-angliai Readingben, ahol Sab Samuel (művésznevén Aida H Dee) felolvasást tartott gyerekeknek. Ez elsőre nem tűnik durvának, de Samuel – a helyzetet végtelenül leegyszerűsítve – nőnek öltözött férfi, ún. drag queen, aki az elfogadásról szóló történeteket mesélt. Az eseményre tüntetést időzítettek az oltásellenes, szélsőjobba hajló nézetű Michael Chaves vezetésével, a tüntetők pedig a gyerekeiket a felolvasásra vivő szülőknek ordibáltak csúfságokat a CNN szerint.

Az eseményre két nő bejutott a tüntetők közül, akik a pedofíliára utaló megjegyzéseket vágtak Samuel fejéhez. A drag queen végül csak rendőri kísérettel tudta elhagyni a readingi könyvtárat.

Az amerikai CNN azért szentelt cikket e brit jelenségnek, mert egyre élesebb vitákat szül a szigetországban. Ráadásul az Egyesült Államokban jobboldali szélsőségesek már meg is támadtak ilyen eseményeket, miközben konzervatív politikusok azon szülők büntethetőségét kéri, akik ún. drag show-kra viszik el gyermekeiket. Mindez aközben történik, hogy az USA-ban egyre hevesebb az LMBTQ-közösség elleni gyűlölet, a legfelsőbb bíróság pedig hatályon kívül helyezte az abortuszt az egész Államokban engedélyező precedens értékű ítéletet.

Tim Squirrell, az online szélsőségek szakértője ráadásul azt mondta, ez a szemlélet egyre mélyebben kúszik be a társadalomba, progresszív emberek és politikusok sem támogatják az ilyen eseményeket. Főleg a transznemű emberek élnek fenyegetettségben, Nagy-Britanniában elvennének tőlük egyes szerzett jogokat politikusok, egyes konzervatívabb csoportok pedig az általuk gender-ideológiának nevezett ismeretek terjesztését tiltaná. Sőt, meglepő oldalról is támadás éri a transzneműeket: a feministák támadják őket azért, ahogy szerintük kifigurázzák és túlszexualizálják a nőiességet.

Költözés a fenyegetés miatt

Samuel egyébként három éve találta ki a Drag Queen Story Hour UK nevű rendezvényt, amiben brit gyerekeknek mutatja meg, hogy sokféle ember lakik az országban. Hozzátette, semmiféle pedofíliához nincs köze az egésznek, és az is fals állítás, hogy szexuális töltetű dolgokat mondana a porontyoknak. A gyűlölet azonban megtalálta őt, fenyegetéseket kapott, a párjával el is kellett költözniük.

Introducing a brand new enterprise: @DragStoryHourUK Reading stories! Positive experiences! Teaching inclusivity! One page at a time! 𝐋𝐄𝐓'𝐒 𝐆𝐄𝐓 𝐅𝐀𝐁𝐔𝐋𝐎𝐔𝐒! Website: https://t.co/NT6eL64YaI

Facebook: https://t.co/Gng1Idl7B0

Email: contact@dragqueenstoryhour.co.uk pic.twitter.com/0Am9bCRMuU — Drag Queen Story Hour UK® ️🏳️‍🌈 (@DragStoryHourUK) December 4, 2019

A readingi tüntetésen az Alpha Men Assemble nevű szuverén polgári csoport is megjelent. A szuverén csoportok is az USA-ból eredeztethetők, lényegében azt vallják, a kormányzatok lopnak-csalnak-hazudnak, ezért nekik sem kell semmilyen (jog)szabályhoz tartaniuk magukat. E csoportok ráadásul sokszor szélsőjobbos nézetűek, az Egyesült Államokban a gyanú szerint el is kezdtek fegyverkezni, és persze mindenféle összeesküvés-elméletben hisznek. Például abban, hogy a zsidók vezette világhatalom a nyugati országokban le akarja cserélni a fehér lakosságot mondjuk úgy, hogy az LMBTQ-mozgalmon keresztül csökkenti a születésszámot.

Mindenesetre Samuel drag queen felolvasásait már rendszeres demonstrációk kísérik, így történt Reading után az északi Crewe-ban vagy a déli Bristolban. De néhány szülő kitart, így Rosie is. Ő szereti a drag queeneket, hisz mókásak, művésziek, az egész a nevetésről szól. Erre gyűlölködő tüntetőkkel kell szembesülnie a bejáratnál, amit rendőrsorfal véd.

(Kiemelt képünk a kaliforniai Riverside-ban készült 2019. június 22-én egy hasonló felolvasáson, amit Scalene Onixxx és Athena Kills drag queenek tartottak.)