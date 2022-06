A német energiahivatal szerint Oroszország fel akarja srófolni az energia árát

STEFAN SAUER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

STEFAN SAUER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Oroszország a gázszállítások visszafogása révén fel akarja srófolni az energiaárakat – mondta szombaton a dpa német hírügynökségnek Klaus Müller, a német energiapiacot szabályozó hatóság (Bundesnetzagentur) vezetője.

„Oroszország napok óta jelentősen kevesebb gázt szállít Németországba és Európába, amivel az a célja, hogy kizökkentsen bennünket és felhajtsa az árakat” – fogalmazott Müller. A Bundesnetzagentur vezetője szerint most a legfontosabb, hogy minél több földgázt lehessen megtakarítani és elraktározni télre. Elmondta azt is, hogy a német kormány további cseppfolyósított földgáz (LNG) beszerzésén is dolgozik. A hatóság szerint a német gáztározók feltöltöttsége jelenleg 56,7 százalékos. A Bundesnetzagentur szerint Németország gázellátása jelenleg stabil, de feszített.

Oroszország az Északi Áramlat gázvezetéken az elmúlt napokban 60 százalékkal csökkentette a gázszállítást, amit elhúzódó karbantartással magyaráz. Robert Habeck alkancellár viszont a napokban arra az álláspontra helyezkedett, hogy a szállítások mérséklésének politikai okai vannak, miután az Európai Unió szankciókkal sújtotta az orosz kőolajexportot. (MTI)