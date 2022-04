A bolgárok sem kapnak orosz gázt

A bolgár energetikai minisztérium közlése szerint ők sem kapnak orosz gázt. Korábban megírtuk: Lengyelországban leállítják az orosz gáz szállítását.

⚡️#Russia also stops supplying gas to #Bulgaria

Bulgaria’s Energy Ministry says that “#Gazprom” has informed “Bulgargaz” that it will stop supplying gas from April 27 – Reuters.

— NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2022