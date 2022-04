A lehetetlenül hosszú asztala mögül szónokolt Putyin az ENSZ-főtitkárnak

Miután találkozott Szergej Lavrov külügyminiszterrel Moszkvában, Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz is benézett António Guterres ENSZ-főtitkár. A Putyin által elmondottakról hosszan beszámolt a Guardian percről percre közvetítésében. Az orosz vezető szerint az ostromlott mariupoli Azovsztal üzem védői civilek mögé bújnak, akiket el kéne engedniük.

Guterresnek azt mondta, hazudtak az ENSZ-főtitkárnak arról, hogy nem működnek az orosz humanitárius folyosók, csak Mariupolt százezren hagyták el, ők bármerre mehettek, akár Ukrajna felé is. A Guardian megjegyzi, Petró Andrjuscsenkó polgármesteri tanácsadó szerint az oroszok márpedig lőttek azokra, akik a hangosbemondókon bejelentett folyosón elindultak kifelé Mariupolból. Andrjuscsenkó szerint fegyverszünet sincs az Azovsztalnál, az oroszok csak az elmúlt 24 órában 35 légicsapást hajtottak végre a szétlőtt üzem ellen. Putyin az ostromzár alatti városról így beszélt Guterresnek:

Utána arról is beszélt az oroszok elnöke, hogy reménykedik a diplomáciai megoldásban, a tárgyalások jelenleg az online térben zajlanak. Putyin a szokásos hosszú asztala mögött ülve, méterekre vendégétől (ld. a videót) azt is elmondta, az orosz csapatoknak nincs közük a bucsai atrocitásokhoz. Szerinte provokáció az egész, és tudják, kiknek a műve.

Putin meets UN secretary general António Guterres in the Kremlin. The long table is back! pic.twitter.com/zjVkHRFL5v

— max seddon (@maxseddon) April 26, 2022