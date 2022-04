Az ukránok attól tartanak, hogy illegálisan fogják örökbe adni az Oroszországba hurcolt ukrán gyerekeket

Sergey Averin / Sputnik via AFP

Több hír is érkezett már arról, hogy az oroszok a megszállt területekről a saját „humanitárius folyosóikon” át Oroszországba szállítottak jelentős számú ukrán lakost, köztük gyerekeket is. Az ukrán külügyminisztérium most az ENSZ-hez fordul, hogy járjanak közben, hogy ezek a személyek, különösen a gyerekek minél előbb visszatérhessenek Ukrajnába. Az ukránok ugyanis attól tartanak, hogy az Oroszoroszágba hurcolt gyermekeket illegálisan fogják örökbeadni orosz szülőknek. Külön sérelmezik, hogy nagyrészt árvákról és állami gondozásban lévő gyerekekről van szó, és olyanokról, akiknek a szülei épp az orosz csapatok támadásai során vesztették életüket.

A minisztérium nyilatkozatát a Guardian idézte:

A nemzetközi humanitárius jogokat és az emberiség alapvető normáit megsértve Oroszország államilag szervezett gyermekrablást és az ukrán nemzet jövőjének rombolását hajtja végre. Az orosz megszállók cselekményei emberrablásnak minősíthetők, és határozott reakciót igényelnek a nemzetközi közösségtől, elsősorban az érintett nemzetközi szervezetektől.

Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov korábban határozottan tagadta, hogy Oroszországba deportálnák az ukrán lakosságot, minden ehhez hasonló vádat hazugságnak nevezett.