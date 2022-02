A Fox News helyszíni tudósítója szerint megkezdődött Kijev ostroma, heves utcai harcok folynak. Az ukrán hadsereg közben arról számolt be, hogy az orosz erők támadást indítottak egy katonai támaszpont ellen is a fővárosban, de visszaverték őket. Az oroszok éjszaka a város egyik fő ütőerének számítő Győzelem sugárúton is támadást indítottak, de állítólag ott is feltartóztatták őket. Az Interfax ukrán hírügynökség szerint az orosz egységek megtámadtak egy kijevi áramtermelő állomást is.

Az ukrán haderő bejelentette, megsemmisítettek egy Szu-25 típusú orosz harci gépet és egy Il-76 típusú katonai szállítógépet, amely szerintük orosz katonákat akart Ukrajnába vinni. A Kijev térségében lévő Vaszilkiv környékén az ukrán fegyveres erők orosz helikopter lelövéséről is hírt adtak. A Sky News brit hírcsatorna az NBC amerikai hírtévére hivatkozva bejelentette, Kazahsztán visszautasította, hogy részt vegyen az Ukrajna elleni offenzívában és nem ismeri el független államként a kelet-ukrajnai szakadár népköztársaságokat. Az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács üdvözölte a kazah döntést.