Habár korábban az Euróvíziós Dalverseny szervezői még úgy nyilatkoztak, hogy nem zárják ki a versenyből Oroszországot, mert szerintük az Eurovízió egy „politikamentes esemény”, péntek délután mégis bejelentették, hogy Oroszország nem vehet részt a versenyen az ukrajnai háború miatt.

Statement from @EBU_HQ regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 25, 2022