Élve találták meg a kigyulladt komp egyik eltűnt utasát

Tizenegy embert továbbra is keresnek.

Pénteken írtuk meg, hogy kigyulladt egy komp Görögországban, menteni kellett az utasokat. A mentés során nem találtak meg mindenkit, a BBC viszont vasárnap reggel arról számolt be, egyikükre élve bukkantak. A férfit a hajó tatján látták meg, a görög tévék pedig felvételt is mutattak róla, ahogy létrán mászik le egy vontatóhajóra. Tizenegy embert továbbra is keresnek, miközben több mint 270 utast kimenekítettek és Korfu szigetére szállítottak.

A mentést nehezíti, hogy az autósok egy része inkább az autójában alszik az úton, mintsem a túlzsúfolt kabinokban.

Az olasz zászlós Euroferry Olympia Igumenícából az olasz Brindisi felé tartó útján gyulladt ki. A tűz okát még vizsgálják, a kapitányt, illetve két mérnököt pedig kihallgatják.

A komp üzemeltetője szerint a huszonhét éves járművet legutóbb szerdán vizsgálták át műszakilag.