New Yorkban több mint 1400 önkormányzati dolgozót rúgtak ki, mert nem oltatták be magukat

Eric Adams New York-i polgármester 1430 önkormányzati dolgozót bocsátott el, mert visszautasították a koronavírus elleni védőoltás felvételét – jelentette a városi önkormányzat hétfői közleményére hivatkozva a National Review amerikai hírportál kedden.

A kirúgott dolgozók a pénteki határidőig nem vették fel a metropolisz önkormányzati dolgozói számára kötelező védőoltást. A menesztett munkatársak között volt a New York-i Városi Rendőrkapitányság 36 alkalmazottja, a városi tűzoltóparancsnokság 25 dolgozója, és a városi oktatási hivatal 914 munkatársa – hivatkozott a New York Post cikkére a National Review írása. Az elbocsátások ezenkívül a városi lakhatási hivatal 101 dolgozóját és az egészségügyi hatóság 40 alkalmazottját érintették.

A legtöbb munkatársat már korábban fizetés nélküli szabadságra küldték, és csak azután kapták meg végleges felmondásukat, hogy nem vették fel a koronavírus elleni első védőoltásukat, míg két, frissen felvett alkalmazottat azért rúgtak ki, mert nem szerezték be az első két védőoltást, mivel ők szigorúbb előírások szerint dolgoztak.

Az elbocsátások a városi önkormányzati alkalmazottak kevesebb mint egy százalékát érintik, de valószínűleg az önkormányzati alkalmazottak körében végrehajtott legnagyobb méretű tömeges elbocsátást jelentik az Egyesült Államokban az oltási kötelezettséggel kapcsolatban – emelte ki a The New York Times cikke.

Egyébként a menesztett munkavállalók végső létszáma jóval alacsonyabb lett a korábban vártnál: illetékes tisztségviselők a múlt héten még arról tájékoztattak, hogy akár 4000 dolgozót is elbocsáthatnak az oltási kötelezettség elmulasztása miatt.

Az elbocsátások indoklásaként kiadott közleményében Eric Adams polgármester inkább a dolgozók azon többségére összpontosított, akik teljesítették oltási kötelezettségüket.

A városi önkormányzat munkatársai a koronavírus-járvány idején is a frontvonalban dolgoztak, és miután felvették a védőoltást, újra csak bizonyították, hogy hajlandók meghozni a helyes döntést, hogy megvédjék önmagukat és minden más New York-i lakost is