Keresztény misszionáriusokat raboltak el Haitin, 17 millió dollárt követelnek értük

Tizenhat amerikai és egy kanadai állampolgárt rabolt el egy banda Haitiban, akikért most fejenként egymillió dollár váltságdíjat követelnek – írja más lapok mellett a CNN. A misszionáriusok váltságdíjköveteléséről először a Wall Street Journal számolt be.

Az észak-amerikai keresztény misszionáriuscsoport tagjait a banda még szombaton ejtette foglyul, miután a hétvégén meglátogattak egy árvaházat Croix-des-Bouquetsban, a haiti főváros, Port-au-Prince északkeleti külvárosában. A hírcsatorna azt írja, az emberrablás beleilleszkedik abba az emberrablási hullámba, amelyet az ország instabillá vált belpolitikai helyzete okoz. Haitiban nem ritkák az emberrablások, az utcai zavargások, amit az extrém mérteket öltő szegénységgel, és a megfelelő egészségügyi ellátás hiányával is magyaráznak.

Liszt Quitel haiti igazságügyi miniszter a CNN-nek azt mondta, hogy a misszionáriuscsoport tagjait a külvároson kívül tartják fogva, és az emberrablók összesen 17 millió dollárt követeltek a szabadon bocsátásukért.

A misszionáriusok kapcsolatban állnak az ohiói székhelyű Keresztény Segélyszolgálatokkal, akik úgy tudják, hogy az elrabolt csoportot öt férfi, hét nő és öt gyermek alkotja. Az igazságügyi miniszter azt mondta, hogy az elrabolt öt gyermek között van egy nyolchónapos kisbaba, valamint egy 3, 6, 14 és egy 15 éves gyermek.

Az emberrablók először szombaton, délután öt óra előtt hívták a Keresztény Segélyszolgálatok munkatársait, és ekkor jelentették be váltságdíj-követelésüket – közölte az igazságügyi miniszter. Azóta több hívás is volt az emberrablók és a misszionárius csoport között. A haiti rendőrségi túsztárgyalók és az FBI is rajta van az ügyön, a tárgyalások folyamatban vannak. Az FBI ügynökei Haitin a helyszínen segítik a nyomozást, de nem ők vezetik a tárgyalásokat, és nem is beszéltek közvetlenül az emberrablókkal – közölte az igazságügyi miniszter.

A haiti biztonsági erők egyik névtelenül nyilatkozó forrása szerint jelenleg minden túsz sértetlen, és a hatóságokkal kapcsolatba lépő bandatagok nyugodtnak tűnnek.

A misszionáriusok szombaton egy sprinter típusú kisteherautóval hagyták el az árvaházat – állítja egy, az ügyet közelről ismerő forrás. A gépkocsi vezetője egy amerikai állampolgár volt. Dan Hooley, a Keresztény Segélyszolgálatok korábbi helyi igazgatója vasárnap azt mondta: az emberrablás sértettjei vélhetően ugyanabban a járműben ültek, és néhányan azonnal fel is vették a kapcsolatot a szervezet helyi igazgatójával.

A haiti emberrablások gyakoribbá válásához köze van a „400 Mawozo” nevet viselő bandának, állítja egy haiti emberi jogi szervezet. A banda tagjai szinte naponta összeütközésbe kerülnek a helyi rendőrséggel, többek között azért, mert védelmi pénzt szednek a helyi vállalkozóktól. A mostani emberrablásért is felelős banda ereje és befolyása az elmúlt három évben növekedett meg, tagjainak száma 150 körül van, és lényegében átvették az irányítást a főváros Croix des Bouquets nevű külvárosa fölött – közölte a haiti biztonsági erők forrása. A banda korábban autólopásokról vált ismertté. Az általuk elkövetett emberrablások sértettjei többségében haiti állampolgár, az általuk szokásosan követelt váltságdíj összege húszezer dollár szokott lenni. Az emberrablások száma az idén Haitin háromszorosára nőtt.

A segélymisszió korábbi helyi vezetője azt is elmondta, hogy a misszionáriuscsoport tagjai tisztában voltak az általuk vállalt kockázatokkal. Mint mondta: