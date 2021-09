Bábun imitálta tettét a nemi erőszakért elítélt férfi egy tévéadásban

A műsorvezetőt felfüggesztették, nem győzött az eset után bocsánatot kérni.

Elképesztően bizarr jelenet zajlott le az elefántcsontparti NCI tévécsatorna adásában hétfőn. A műsorvezető egy beszélgetős műsorban vendégül látott egy nemi erőszakért elítélt férfit, akit megkértek rá, hogy egy bábun mutassa be tettét – írja a Guardian.

A nyugat-afrikai országban rengetegen kiakadtak ezen, petíció is indult a csatorna ellen, amit máris 37 500-an írtak alá. A térségben is megrökönyödést okozott a történet, de Priss’K ismert elefántcsontparti rapper is „undorítónak, elfogadhatatlannak, tiszteletlennek” nevezte az egész históriát. (Itt látható a felvétel, ami felkavaró hatású lehet.)

Később az elefántcsontparti kommunikációs hatóság el is tiltotta a képernyőről Yves de Mbella műsorvezetőt egy időre, mivel obszcén nyelvezetet használt, elnézően mutatta be a nemi erőszakot és a nők emberi méltóságát támadta. Mbella a Facebookon reagált és elnézést kért:

Komolyan bocsánatot kérek azért, hogy mindenkit sokkoltam, miközben fel akartam hívni a figyelmet valamire. Hibáztam. Elnézést kérek mindazért is, amit mondtam vagy tettem a műsor menete során tegnap, és fájhatott. A nemi erőszak áldozatainak bocsánatáért esedezek.

Az NCI csatorna is elnézést kért és törölte Mbella show-jának pénteki adását. Érdekesség, hogy a Miss Elefántcsontpart szépségverseny fő szponzora, az MTN telekomcég ugyan kemény intézkedéseket ígért, de nem közölt semmi arra utalót, hogy az eredetileg tervezettől eltérően ne Mbella legyen majd a verseny gálájának házigazdája.

(A kiemelt képünkön egy olyan plakát látható az elefántcsontparti Abidjan városában, ami a nők és gyerekek elleni erőszakra hívja fel a figyelmet.)