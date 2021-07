Középkori csatamező, rasszizmus, erőszak: elkezdődött a Capitolium ostromát vizsgáló bizottság meghallgatása

Középkori csatamezőhöz hasonlította az amerikai törvényhozás épületének január 6-ai ostromát az ottani intézkedés közben megsebesült rendőrök egyike kedden, a történtek kivizsgálásával megbízott kongresszusi bizottság első meghallgatásán.

– így összegezte a történteket az MTI szerint Aquilino Gonell, a beidézett négy rendfenntartó egyike, kielemve, hogy borzalmas, pusztító fizikai erőszakkal kerültek szembe a történtek idején.

Sgt. Gonell’s body cam footage from January 6 shows someone telling him, “you’re going to die tonight” pic.twitter.com/BAiGZcktWy

Egy másik rendőr, az afroamerikai Harry Dunn arról számoltba, hogy tüntetők rasszista szidalmakat kiabáltak felé az ostrom során.

Officer Dunn on racial abuse he received on January 6: “It was just so overwhelming and so disheartening and disappointing that we live in a country with people like that” pic.twitter.com/ceiSVsElFM

— Aaron Rupar (@atrupar) July 27, 2021