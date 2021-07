Kína rendíthetetlen támogatásról biztosította Észak-Koreát

Üzenetet váltott vasárnap Kim Dzsongun, Észak-Korea legfőbb vezetője és Hszi Csin-ping kínai elnök. A párbeszédre a két ország közötti kölcsönös segítségnyújtási szerződés hatvanadik évfordulója adott okot – írja az Associated Press.

Kim Dzsongun a jeles alkalomra azt írta kínai hivatali partnerének, hogy kormányának „állandó törekvése”, hogy „szüntelenül fejlessze az országaik közötti baráti kapcsolatot és együttműködést” – közölte az észak-koreai állami hírügynökség. A kínai állami hírügynökség viszont arról számolt be, hogy Hszi Csin-ping rendíthetetlen támogatásáról biztosította az észak-koreai vezetőt.

„A világ jelenleg olyan gyorsuló változásokat tapasztal, amelyekre az elmúlt évszázadban nem volt példa” – idézik a Kínai Népköztársaság elnökét, aki hozzátette, azt szeretné, hogy

a kétoldalú kapcsolatok mind magasabb szintekre emelkedjenek országaik és népeik javára.

Észak-Koreának szüksége is lesz Kína testvéri támogatására, mert az ország a koronavírus-járvány árnyékában súlyos gazdasági nehézségekkel küzd. Az utóbbi hetekben élelmiszerellátási nehézségekről is érkeztek hírek, ami akár azt is jelentheti, hogy tömegek éheznek a távol-keleti országban.

Észak-Koreát tavaly a járvány mellett – amit még néhány héttel ezelőtt is megpróbáltak letagadni –tájfunok és áradások is sújtották. Ezek jelentős mezőgazdasági károkat okoztak, ezért az árak irgalmatlanul elszálltak. Egy csomag kávé például átszámítva akár harmincezer forintba is kerülhet Észak-Koreában.

A helyzetet az Egyesült Államok gazdasági szankciói sem könnyítik meg, amelyeket az ország atomfegyver-programja miatt vetettek ki.

Kim Dzsongun üzenetében az írja: a kétoldalú szerződés

szilárdabbá teszi a két országban a szocialista ügy védelmét, most, amikor az ellenséges erők egyre kétségbeesettebbé válnak a rájuk váró kihívások és akadályok miatt.

Az 1961-es államközi szerződés értelmében Észak-Korea és Kína külső támadás esetén azonnali katonai és egyéb segítséget nyújt egymásnak.

A két ország közötti jó kapcsolat az 1930-as évekig nyúlik vissza, amikor is Kim Il Szung – aki Kim Dzsongun nagyapja volt – gerillacsapatokat vezetve kínai katonákkal szövetségben harcolt a japán gyarmatosítók ellen Kína északkeleti részén. A két ország 1949-ben létesített diplomáciai kapcsolatot, egy évvel azelőtt, hogy Észak-Korea meglepetésszerű támadást indított Dél-Korea ellen, és három évig tartó véres háborút indított, amelyben több százezer embert meghalt. Kína Észak-Korea mellett harcolt az 1950–53-as koreai háború alatt, az Egyesült Államok pedig Dél-Koreát támogatta.