Izland nem állhat színpadra Eurovíziós Dalfesztiválon

Senki nem képviseli idén Izlandot a hollandiai Eurovíziós Dalfesztiválon, miután az eseményre nevezett együttes egyik tagjának pozitív lett a koronavírus-tesztje, számolt be róla a BBC.

A Daði og Gagnamagnið nevű zenekar ezzel együtt versenyben marad, de nem vesznek részt a szerdai próbákon, a csütörtöki elődöntőn és a szombati döntőn sem, ha eljutnak odáig.

Ehelyett viszont egy korábbi próbájukat fogják levetíteni Európa-szerte.

Daði Freyr, az együttes frontembere arról beszélt, a pozitív teszt óriási meglepetésként érte őket.

– mondta.

A member of Gagnamagnið got a positive test result this morning. Unfortunately this probably means that we will not take part in the rehearsal today or live show tomorrow and a recording from our second rehearsal will be used in stead. pic.twitter.com/93yravOHSY

— Daði Freyr 🥑 (@dadimakesmusic) May 19, 2021