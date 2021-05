Ausztria mégis elfogadja a kínai vakcinát, de az oroszt nem

Noha osztrák lapok korábban azt írták, hogy csak az kaphat Zöld Kártyát Ausztriában, akit az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által elfogadott vakcinával oltanak be, hétfő este Wolfgang Mückstein osztrák egészségügyi miniszter bejelentette, hogy az ország legitimnek ismeri el a Sinopharm-oltást is, miután az Egészségügyi Világszervezet (WHO) engedélyezte a kínai vakcina vészhelyzeti alkalmazását.

Így a Magyarországon használt vakcinatípusok közül egyedül a Szputnyikkal oltottaknak nem jár zöld kártya, amelynek hiányában csak negatív teszttel lehet látogatni például az éttermeket, a strandokat vagy a szállodákat Ausztriában. Az orosz vakcinának ugyanakkor jó esélye van rá, hogy a közeljövőben megkapja az EMA jóváhagyását.