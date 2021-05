Aligha tarolja le az internetet Trump új közösségi oldala

Miután az összes mainstream közösségi oldalról kitiltották, Donald Trump létrehozta a saját platformját, amit azonban egyelőre csak ő használ. A techóriások kicselezése sokak szerint sorsfordító lehet, ám a szakértők szkeptikusak az új projekttel kapcsolatban.

STOP THE COUNT!

Talán nincs ember, aki november óta egyszer sem hallotta volna Donald Trump hírhedt üzenetét, amit az amerikai elnökválasztás éjszakáján tett közzé a Twitteren, azokban az órákban, amikor kezdett körvonalazódni, hogy Joe Biden ledolgozza a republikánus jelölttel szembeni hátrányát, és végül megnyeri a voksolást.

Trump a szavazatszámlálás leállítását követelte, amivel sokaknál kiverte a biztosítékot, pedig már hozzászokhattunk, hogy az exelnök rendre megbotránkoztatja a közvéleményt a Twitteren írt megjegyzéseivel. Politikai elemzők egyre gyakrabban mutatnak rá arra, hogy a mai kor politikusai már kevésbé veszik igénybe a mainstream sajtó közvetítő szerepét, és inkább a közösségi médián keresztül közvetlenül üzennek a választóknak, Trump még közülük is messze kiemelkedett azzal, hogy a híveivel szinte kizárólag a Twitteren kommunikált.

Előfordult, hogy burkoltan megfenyegette Kim Dzsongunt egy nukleáris csapással, lófejűnek nevezte Stormy Daniels pornószínésznőt, aki azzal állt elő, hogy korábban viszonya volt az elnökkel, de emlékezetes volt az is, amikor négy színes bőrű kongresszusi képviselőnőt szólított fel, hogy menjenek haza. Elnöksége ideje alatt összesen 23 858 bejegyzést helyezett el a mikroblogon, ez volt az egyik legfőbb kommunikációs fegyvere, minden bizonnyal az ellenzékből politizálásának is sarkalatos pontja lett volna a twitterezés. Ezért is érinthette különösen érzékenyen Trumpot, hogy az év elején nem csak a Twitterről, de a Facebookról, az Instagramról, a Snapchatről és a YouTube-ról is kitiltották.

Az igazi fordulat az elveszített választás után következett, amikor Trump csalást kiáltó tweetjei elárasztották az oldalt. Erre már a Twitter üzemeltetői is reagáltak:

a leköszönő elnök összes, választással kapcsolatos tweetjét címkézni kezdték, amivel felhívták a felhasználók figyelmét arra, hogy állítson bármit is Trump, Biden nyerte a választásokat.

A talaj egyre forróbbá vált a talpa alatt, végül a Capitolium januári ostroma után telt be a pohár. Miután nem ítélte el egyértelműen, hogy a hívei betörtek a törvényhozás épületébe, és ott törtek-zúztak, összecsaptak a rendfenntartókkal, a Twitter először 12 órára felfüggesztette az elnök profilját, majd véglegesen elérhetetlenné tette azt. A történtek után a közösségi oldal tulajdonosa, Jack Dorsay azt mondta, nem örül annak, hogy végül ezt a döntést kellett hozniuk, és részint a saját kudarcukként értékelik, hogy a dolgok idáig fajultak, de az eseményeket látva nem maradt más választásuk.

A „száműzetés” hónapjai alatt Trump feltűnően csendes volt, egyre többen kezdték vizionálni, hogy végül elismerte a vereségét, és kivonult a közéletből. A kedden elindított új kommunikációs platformja viszont mást vetít előre.

Donald J. Trump asztalától

Kitiltása után többen pedzegették, vajon mihez kezd majd Trump, képes lesz-e türtőztetni a közléskényszerét, és ha esetleg nem, melyik platformon fog visszatérni. Adta volna magát, hogy például a Telegramon nyisson új fejezetet, hiszen ez jellemzően olyan alt-rightos fórum, ahol a keményvonalas trumpisták és a QAnon hívők összejönnek, Trump azonban merőben más utat választott.

Corey Lewandowski, Trump korábbi vezető kampánytanácsadója márciusban már meglebegtette, hogy a volt amerikai elnök hamarosan elindítja saját közösségi oldalát, amit Lewandowski akkor egy „interaktív kommunikációs eszközként” írt le, amelyen keresztül az emberek közvetlenül kommunikálhatnak majd Trumppal.

Azt láttuk a technológiai óriásvállalatoktól, hogy ha nem értesz egyet a filozófiájukkal, akkor törölnek. Lesz egy platformunk, ahol az emberek szabadon kommunikálhatnak anélkül, hogy félniük kellene a megtorlástól vagy a törléstől

– fogalmazta meg pár hónappal ezelőtt a törekvéseiket.

A kétoldalú kommunikációra viszont egyelőre még várni kell. A From the Desk of Donald J. Trump-ra keresztelt oldalnak jelen állás szerint az exelnök hivatalos oldala biztosít felületet, és egyelőre inkább egy klasszikus üzenőfalra hasonlít, ahol az időbélyegek szerint március 24-e óta 40 bejegyzés született, kivétel nélkül Trump klaviatúrájából. Fontos különbség a Twitterhez képest, hogy itt nyoma sincs a 280 karakteres limitnek, a bejegyzésekhez nem lehet hozzászólni, lájkolni viszont igen, illetve a felhasználóknak arra is lehetőségük van, hogy tovább osszák az itt megjelenő gondolatokat azokon a platformokon, amelyekről kitiltották Trumpot.

A kommunikációs stratégia az új helyen is a régi, az eddig elérhető bejegyzések itt is a választások körüli összeesküvés-elméletek és a politikai ellenfelek támadása köré összpontosulnak. A húsvéti köszöntő például így hangzott:

Áldott húsvétot mindenkinek, beleértve azokat a radikális baloldali őrülteket is, akik el akarják pusztítani a hazánkat!

A Twitteren pár órával ezelőtt már meg is jelent egy From the Desk of Donald J. Trump nevű fiók, egy ideje azonban már ez sem elérhető. Az oldalról a Slate című portál is írt, az ő egyik fejlesztőjük azt szúrta ki, hogy az oldal gyűjti az adatait azoknak a felhasználóknak, akik a bejegyzéseket lájkolják.

Halálra van ítélve?

A Facebook illetékes bizottsága közben bejelentette, hogy nem fogják feloldani a tiltást Trump profilján, ám ez a legkevésbé sem lehet meglepő, talán ennek is köszönhető, hogy az új platformot éppen a Facebook döntésének bejelentése előtti napon indították el. A korábbi elnök hívei reménykedhetnek abban, hogy a mainstream techóriások kicselezése fordulatot hozhat a közéletben, ám a szakértők igen szkeptikusak Trump közösségi oldalával kapcsolatban.

Stephen A. Greyser, a Harvard marketingkommunikácós szakértője a Business Insidernek azt nyilatkozta, nem valószínű, hogy Trump támogatottságát érdemben növelni fogja egy új közösségi oldal, a cél inkább a már meglévő hívek egyben tartása lehet. Erre a célra viszont tökéletesen alkalmas, és garancia arra, hogy Trump továbbra is a közélet kiemelt figurája legyen. A dolog igazi buktatója nem ez lehet, sokkal inkább az, hogy anyagilag mennyire fogja megérni Trump csapatának az új oldal üzemeltetése.

„Egy új weboldalnak mindig számolnia kell azzal, hogy a konkurencia megpróbálja letörni, ez esetben elragadni az emberek figyelmét, akik már egyébként is túl vannak terhelve online tartalmakkal” – kezdi okfejtését szintén az Insidernek Peter Loge, a George Washington Egyetem professzora. Ő az egyre szűkülő reklámpiac miatt nem jósol komolyabb jövőt Trump vállalkozásának. Ahhoz ugyanis, hogy komoly hirdetők érkezzenek az oldalra, szükséges egy széles közönség, akik lekattintják a hirdetéseket, a meglévő tábor viszont ehhez lehet, hogy kevés lesz. Trump az induláskor minden bizonnyal nagy összegeket invesztál majd a projektbe, de kérdés, hogy hosszú távon mennyit fog áldozni rá, ha az nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, ami főleg annak fényében jogos felvetés, hogy az új közösségi oldalt egyelőre csak ő maga tudja aktívan használni.

Most tehát mindenki érdeklődve figyeli, mi sül ki Trump kísérletéből, ami sokak szerint akár sorsfordító is lehet, és megreformálhatja az amerikaiak viszonyulását a közösségi médiához. A washingtoni egyetem professzora ugyanakkor igyekszik lehűteni a kedélyeket.

Donald Trump nagyon sok mindent mondott már. A megválasztása előtt például azt, alig fogja elhagyni a Fehér Házat, és még golfozni sem lesz ideje. De azt is mondta, ha megválasztják elnöknek, otthagyja a Twittert.

Végül is ez utóbbi – bár nem saját akaratából – valóban megtörtént.