A magyar kormány Szputnyikot legjobbként kihozó táblázatához hasonlót jelentettek meg az oroszok két nappal korábban

Az orosz Szputnyik-V-t forgalmazó Russian Direct Investment Fund épp a magyar kormány előtt pár nappal, április 23-án posztolt egy teljesen hasonló adatszerkezetű és mondanivalójú táblázatot – vette észre Rácz András, Oroszország-szakértő. Íme:

BREAKING: #SputnikV study shows that there are significantly more deaths following vaccination with Pfizer than with AstraZeneca vaccine per 1mn administered doses, based on official publicly available data by 13 international health regulators. pic.twitter.com/2oP84Fgyxx

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 23, 2021