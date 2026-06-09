Reagált a focivébéről kitiltott játékvezető

Hétfőn derült ki, hogy nem léphetett be az Egyesült Államokba a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokság szomáliai játékvezetője, Omar Abdulkadir Artan. Az afrikai ország diplomáciája jelezte, hogy megtagadták a belépést az Isztambulból Miamiba érkező Artantól, aki a közlemény szerint a kontinens egyik legelismertebb játékvezetője.

Szomália is szerepel a bevándorlási tilalom alá tartozó országok listáján az Egyesült Államokban, bár kivételek lehetségesek. Ugyanakkor a vám- és határőrség közlése szerint Artan további vizsgálatokon esett át és aggályok merültek fel a beléptetésekor.

Az utasról, aki a világbajnokság egyik játékvezetője, a biztonsági átvilágítás során felmerült aggályok miatt megállapították, hogy nem engedélyezhető a beutazása

– írta közleményében az amerikai vám- és határőrség, hogy miért tagadták meg Artan belépését az országba.

A játékvezető később egy közleményt adott ki, amit az ESPN is leközölt.

„A körülmények ellenére pozitív tudtam maradni és a jövőbeni szakmai kihívásokra koncentrálok. Szeretnék köszönetet mondani a FIFA-nak és az afrikai szövetségnek, hogy támogatásukról biztosítottak, illetve hálás vagyok a rengeteg támogató üzenet miatt” – olvasható a közleményben.