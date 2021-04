Magyarország húsz lélegeztetőgépet és 20 ezer maszkot ajándékoz Libanonnak

Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, a világjárvány elleni küzdelem nagyon nehéz helyzetbe hozott sok országot, különösen azokat, amelyeknek amúgy is különböző nehézségekkel kell szembenézniük.

Ilyenek a Közel-Kelet országai is, például Libanon – mondta a miniszter, emlékeztetve a bejrúti kikötőben tavaly augusztusban történt hatalmas robbanásra. Hozzátette: azóta is politikai-kormányzati instabilitás és rendkívüli pénzügyi nehézségek jellemzik Libanont. Hozzátette: ma segíteni mennek, 20 lélegeztetőgépet és 20 ezer maszkot visznek Libanonba, ahol találkoznak a keresztény közösség vezetőivel is. Megjegyezte: a keresztények jelentős részét teszik ki Libanon népességének. Szijjártó Péter azt mondta: a látogatáson kicsit átfogóbb és világosabb képet kapnak a közel-keleti viszonyokról. Remélik, hogy a közeljövőben ebben a térségben is egyre inkább a béke és stabilitás válik jellemzővé – fűzte hozzá.