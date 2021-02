Nem találják a börtönbüntetés elől külföldre menekült román királyi herceget

Állítólag Portugáliában húzta meg magát Romániai Pál Fülöp herceg, aki ellen még tavaly decemberben adtak ki nemzetközi körözést, de azóta sem bukkantak a nyomára.

Hosszú pereskedést követően egy kusza csalási, restitúciós perben tavaly december 17-én Bukarestben jogerősen három év négy hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték a 72 éves Romániai Pál Fülöp (Paul Philippe vagy Paul Lambrino) herceget. Másnap a rendőrség bekopogott hozzá, hogy bekísérjék a börtönbe, de a felesége nyitott ajtót, mondván, a férje – akinek titulusát egyébként sem a román királyi család, sem a Hohenzollern-Sigmaringen-ház nem ismeri el – elszökött az országból.

A szaftos királyregénybe illő történet gyökere 1919 januárjáig nyúlik vissza, amikor egy romániai törvényszék semmisnek nyilvánította II. Károly király és Zizi Lambrino morganatikus házasságát. A morganatikus házasság uralkodóházak, főnemesi családok férfi tagjainak olyan egyházilag érvényes házassága, amelynél a feleség és a gyermekek nem részesülnek a férj kivételes jogaiban, de az ebből született gyermekek törvényesnek számítottak. A törvényszék döntése miatt azonban az 1920-ban született Carol Mircea, Pál Fülöp apja „zabigyerekként” látta meg a napvilágot. Ennek folytán az 1948. augusztus 13-án megszületett fia, Pál Fülöp is kirekesztődött a családból. A bukaresti Legfelső Ítélő- és Semmitőszék (ICCJ) csak 2012-ben hozott ítélete alapján lett Carol Mircea II. Károly törvényes gyermeke, ám ez sem hatotta meg a két királyi családot.

Természetesen Pál Fülöp nem a családi tűzhely melegére vágyott, hanem az örökségre és a törvényes örökösként való elismerésére.

1991-től ezért bő egy évtizedig pereskedett testvérével, I. Mihály királlyal, aki 1921-ben született II. Károly és Ilona (Elena) görög királyi hercegnő hivatalos frigyéből. 2012-ben az ICCJ úgy ítélkezett, hogy Mircea törvényes fia és örököse II. Károly királynak, és ezzel Pál Fülöp is végre keblére ölelheti rokonait, ám a román királyi családot ez sem hatotta meg, továbbra is kizárták a rokont a dinasztiajogokból, és semmilyen módon nem kommunikálnak vele.

Aki Patricia Kaas énekesnőt is ágyába vitte

A herceg azonban nem roskadt össze a becsapódott kapu láttán, hanem réseket keresett az amúgy is hézagosra tákolt romániai restitúciós törvényeken, hogy borsot törjön a rokonság orra alá. Ehhez hamar akadtak gazdag, befolyásos társai. Megsúgták neki, hogy a kapcsolatépítést indítsa a karrierjét sarki boltosként kezdő Marius Truică üzletemberrel, aki a Szociáldemokrata Párthoz (PSD) csapódva sokszorozta meg a vagyonát – főként közintézményeknek adott internet-szolgáltatással –, és szerzett befolyást annak idején, amikor Adrian Năstase kormányfő kabinetjét dirigálta. Egy évtizeddel ezelőtt megtelt a bulvársajtó Patricia Kaas és Truică románcával, az énekesnő a visszaemlékezéseiben bevallotta, hogy az üzletember – aki állítólag 80 ezer eurót fizetett, hogy fellépjen a férfi villájában – „csodálatos szerető”.

Vélhetően Truică irányításával varrták össze a bűnszövetkezetet, amelyik 2006 és 2013 között

állami intézményvezetők megkenésével, hamis okiratokkal, egy sor törvénytelenséggel a herceg számára megszerezte a Bukarest melletti Snagov-erdőt és az egykori Băneasa Királyi Farmot, amely annak idején a mezőgazdasági minisztérium növénykutató intézményeként működött.

A kommunista éra előtt mindkét ingatlan a királyi család birtokát képezte, amelyeket aztán államosítottak. És mivel jogszerűen, örökösként ezeket Pál Fülöp nem szerezhette meg, minisztériumi alkalmazottakat, az érintett települések polgármestereit, jegyzőit fizették le, hogy meghamisítsák az okmányokat.

A 145 millió eurós csalássá dagadt ügyben a szálakat felgöngyölítő Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vádirata alapján a herceg bárkit megvásárolt, aki Truică szerint megtolhatta a szekerüket. Így épült be a bűnszövetkezetbe többek között Tal Silberstein, Benyamin Steinmetz, Moshe Agavi izraeli üzletember, Dan Andronic közismert román újságíró, Nela Ignatenko, Robert Roşu ügyvéd, Gheorghe Sin, a Mezőgazdasági Tudományok Akadémiájának főtitkára és Nicolae Jecu, Ilfov megye akkori prefektusa, a kormány helyi képviselője.

Mivel a herceg nem elégedett meg a farmmal és az erdővel – úgy tudni, a román királyi családot mindenéből ki akarta forgatni –, azt is eladta, aminek a restitúciója még folyamatban volt.

Részesedést ígért a herceg

A csapat megalakította a Reciplia kft.-t, hogy ezen keresztül csorgassák át az adásvételi szerződéseket. Pál Fülöp Truicănak és bizalmasainak 50-80 százalékos részesedést ígért a megszerzendő ingatlanokból, szántókból, erdőkből, ha elintézik azok visszaszolgáltatását. Ennek érdekében politikusokat, parlamenti képviselőket, de még az ICCJ testületét is megkörnyékezték, hogy bármilyen törvénytelenség árán, de szerezzék vissza neki a kiszemelt vagyont. Számos ilyen esetben a Reciplia elővételi jogot is leszerződött olyanokkal, akik hajlandók voltak fizetni a hozomra. A nyomozás során több ilyen szerződés is előkerült, s ezekből kiderült,

a bűnszervezet mindent megtett, hogy eltüntesse az okmányokból az ingatlanok eredeti tulajdonosait és nem utolsó sorban a pénzmozgásokat, kifehérítse a teljes ügymenetet.

Miután megszerezte a farmot és az erdőt, alulbecsült áron ezeket adásvételi szerződéssel eladta a Recipliának, majd a cég tovább adta. Hivatalosan, a dokumentumok alapján anélkül, hogy egyetlen lejt is kasszírozott volna. Csak ennek a kettőnek a megszerzésével, eladásával a társaság 145 millió eurós hasznot vágott zsebre.

Egyelőre nem nyilvános, hogy mennyi feketepénz mozgott az ingatlanügyletek hátterében, miből finanszírozta Pál Fülöp a korrupciót. Csak sejteni lehet, hogy bizonyos személyek megelőlegezhették a számára fialó befektetést.

Igaz vagy hamis nyom?

A bekopogó rendőröknek Lia Georgi Triff, Pál Fülöp felesége állítólag azt mondta, a herceg vélhetően Portugáliába menekült a börtönbüntetés elől, aztán majd politikai menedékjogot kér. Eddig hivatalosan nem kért, de kiszivárgott információk szerint a herceg talán már Liechtensteinben vagy Luxemburgban rejtőzködik, mivel a két miniállam uralkodó házai befogadóbbak vele szemben.

A most 72 esztendős Liát – aki felvette a hercegnői titulust – Pál Fülöp Londonban, egy UNICEF-gálán ismerte meg, majd esküdtek örök hűséget 2010-ben. A nő 60 esztendősen gyermeket szült: a sajtó agyoncsámcsogta a sztorit, hogy valóban képes volt-e ilyen idősen természetes úton teherbe esni, majd kihordani, megszülni Carol Ferdinandót. A gyermek keresztapja egyébként Traian Băsescu korábbi államfő, a keresztelőn politikusok hada koccintott, de a nyomozók nem találtak bizonyítékot arra vonatkozólag, hogy Băsescu és pártjának néhány tagja is tolta volna Pál Fülöp és Truică szekerét.

Lia hercegnő élete is szappanoperába illő, ebből most csak annyit, hogy 1972-ben hozzáment az akkor 65 éves, multimilliomos Melvin Belli sztárügyvédhez, aki annak idején ingyen vállalta Jack Ruby védelmét a Kennedy-gyilkosságban. Tizenhat év után zajosan váltak el, Lia ügyesen 15 millió dollárral csapolta meg exét, kérdés, hogy ebből maradt-e még a Pál Fülöp herceg „restitúciós terveinek” finanszírozására.

A tavaly jogerős ítéletekkel lezárult per során Marius Truicăra mérték a legnagyobb büntetést: hét évet, amelynek letöltését már meg is kezdte. Ignatenko, Roşu, Silberstein és Steinmetz 5-5, Jecu négy évet letöltendőt kapott, Andronic három év felfüggesztettet. Az ügyben összesen 18 embert ítéltek el – a prefektuson kívül nincs közöttük politikus –, a két izraeli üzletember pedig már rég hazautazott, ők biztosan nem kerülnek rács mögé.

Az erdő és a farm visszakerült állami tulajdonba.