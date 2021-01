Elkezdődött az uniós csúcs a járványügyi intézkedések koordinálásáról

Szó lesz a vakcinákról és az esetleges utazási korlátozásról is.

Csütörtök délután az Európai Unió tagállamai vezetőinek videókonferenciája, melynek középpontjában a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések koordinálása, valamint a beoltás felgyorsításának szükségessége áll – írja az MTI. A tanácskozáson többek között szó esik az Európai Bizottság által lekötött oltóanyagok széles körű bevezetéséről, valamint a vírus terjedésének visszaszorítását célzó eszközök alkalmazásáról.

Információk szerint elhúzódó vita várható arról, hogy egyes tagállamok a nem feltétlenül szükséges országok közötti utazások szigorú korlátozásának, vagy akár tiltásának uniós szintű bevezetését javasolják. Több tagállam, valamint az Európai Bizottság azonban a polgárok szabad mozgásának fenntartása mellett érvelnek majd.

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon arról számolt be, hogy a Visegrádi Négyek a tanácskozás előtt külön is egyeztettek. Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke az MTI-nek elmondta: egyre több uniós tagország panaszkodik az oltóanyag-ellátás akadozására. Az uniós csúcson Orbán is azt az álláspontot képviseli, hogy fel kell gyorsítani az európai emberek beoltását biztonságos, hatékony, engedélyezett vakcinákkal.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke az uniós tagállamok vezetőinek hétfőn küldött meghívólevelében a legsürgetőbb kérdések között az oltási kampányok folytatását említette. Utalt arra, hogy az oltások felgyorsításának elsődlegesnek kell lennie az egész unióban. Tájékoztatása szerint a tagállami vezetők megvitatják majd a beoltást igazoló oltási könyv közös bevezetésének lehetőségét, és azt, hogy mely esetekben és körülmények között lehetne használni a vakcinaútlevélnek is nevezett igazolást.

Az Európai Tanács legutóbbi, decemberi ülésén a vezetők fontosnak nevezték a vakcinák időben történő bevezetését és elosztását annak érdekében, hogy az oltóanyagok időben és koordinált módon váljanak elérhetővé az Európai Unió egészében. A koronavírus elleni oltás december 27-én kezdődött meg az EU-ban. Noha az unió eredeti tervei szerint az oltóanyagokat egyidejűleg és azonos feltételek mellett szállítják valamennyi tagállamba, több tagállam panaszkodott arra, hogy az ellátás akadozik.