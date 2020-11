Biden átvette a vezetést Georgiában

Legutóbb még arról számoltunk be, hogy már csak 463 szavazattal vezet Donald Trump Georgiában, azóta azonban megfordult az állás:

immár 917 szavazattal Joe Biden vezet Georgiában.

Ha ez így marad, az azt is jelenti, hogy Trumpnak semmi esélye sem maradt a győzelemre, hiszen neki ehhez minden maradék államban győznie kellene. Bidennek vagy Pennsylvaniában kell nyernie, vagy még két államban, azaz ha Georgiában megőrzi a vezetést, akkor már csak egy államot kell behúznia a győzelemhez.

As of the 4:16 AM Update–here's the margin of #Georgia Votes. Right now, Biden is up 917 votes. #Gapol #Election2020 #ElectionResults2020 #11Alive More on@11AliveNews with @ChristieOnTV pic.twitter.com/IvzUjIYgEC

— Erin Peterson (@ErinKPeterson) November 6, 2020