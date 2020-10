Izrael egy hónap bezártság után enyhít az országos karanténon

Az izraeli kormány döntésének értelmében enyhítenek az országos karanténon, miután jelentősen csökkent az új koronavírus-fertőzöttek száma, írja a BBC.

Vasárnaptól az emberek már egy kilométernél távolabbra is elhagyhatják otthonaikat, az óvodák újranyitnak és az éttermek is kiszolgálhatnak újra elvitelre. Emellett a strandok, nemzeti parkok is megnyitnak a látogatók előtt.

A miniszterelnök a karantént nagyszerű sikernek értékelte. Izrael volt egyébként az első ország a világon, amelyik másodszor is ilyen drasztikus lépéshez folyamodott.

A járvány kezdete óta Izraelben 300 ezer fertőzöttet azonosítottak és 2128-an haltak meg a betegségben.

A kormányt rengetegen dicsérték tavasszal, hiszen a szükséges óvintézkedések korai bevezetésének köszönhetően nagyon alacsony volt a halálozási ráta a többi országhoz képest. A második hullámban viszont elvesztették a harcot, itt volt ugyanis a világon a legtöbb fertőzött és áldozat lakosságarányosan.

Szeptember közepén kilencezer új eset volt a negatív csúcs, ez csütörtökön már 1608-ra csökkent.

A pozitív tesztek aránya 4.5 százalék, ami szintén a legalacsonyabb július közepe óta, a reprodukciós érték pedig 0.62, ami szintén jónak mondható.

A statisztikák ellenére Yuli Edelstein egészségügyi miniszter figyelmeztetett, hogy hosszú út áll még a nemzet előtt, mire visszatérhet a régi élet.

