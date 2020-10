Svájci adóparadicsom homálya rejti el, mennyit kereshetett Mészáros Lőrinc veje

A 2019-es évet is eredményesen zárták Homlok Zsolt érdekeltségei – bár az utóbbi időszak céges változásai miatt egyre nehezebb kibogozni, hogy a közbeszerzéseken milliárdos megrendeléseket nyerő cégekből mennyi pénze származik Mészáros Lőrinc vejének.

Homlok legizgalmasabb érdekeltsége a Vasútvillamosító Kft., amelyről elsőként írtuk meg, hogy egy prágai vállalkozáson keresztül az érdekkörébe került. A Rafinanz Promotion azóta még inkább nemzetközi, hogy egy olyan vállalkozás tulajdona lett, amit a kedvező adózásáról ismert svájci Zug kantonban jegyeztek be. Homlok Zsolt neve közvetett tulajdonosként nem is, csak vezérigazgatóként jelenik meg a cégben.

A Vasútvillamosítóhoz nagy tételben érkeznek az állami megrendelések, de hogy most pontosan kinek a kezében van a vállalkozás, a svájci adóparadicsom homálya fedi. A titokzatos tulajdonoshoz mindenesetre az utóbbi három évben több milliárd forint tiszta haszon juthatott.

Zug, végállomás Homlok Zsolt 2017 végén bukkant fel a Vasútvillamosító Kft.-ben, közvetett tulajdonosként szállt be a Csehországban bejegyzett Rafinanz Promotion s.r.o.-n keresztül. A cseh társaságnak 75 százalékát jegyezte akkor, 25 százalék egy észtországi cégé volt. Azóta változott a felállás, a cégpapírokban tavaly június óta már csak a Rafinanz vezérigazgatójaként szerepel Homlok Zsolt, tulajdonosként 100 százalékban a svájci Rafinanz AG van feltüntetve. Az anyavállalatról sokkal több nem derül ki, minthogy a nyugati világ egyik adóparadicsomában, Zugban van a székhelye, az igazgatóság tagja pedig Csík Bálint. Az Opten adatbázisa szerint a svájci illetőségű Csíknak nem ez az egyetlen adóparadicsomba vesző érdekeltsége: az ügyvezetésével működő, ingatlanos Domestik Kft. tulajdonosa a belize-i bejegyzésű Marcus Holdings Ltd.

Milliárdos tiszta haszon

Homlok Zsolt 2017-ben vette feleségül Mészáros Ágnest. Ebben az évben kezdődött a Vasútvill nagy menetelése is, 7,3 milliárd árbevételt és adófizetés után 1,8 milliárd forint nyereséget könyvelhetett el a társaság. A profit láttán az ügyvezetés mindjárt 1,14 milliárd forint osztalék kifizetését javasolta.

2018-ban még jobban megszaladt a szekér: 16,3 milliárd forint bevételt és 3,4 milliárd forint nyereséget ért el a cég, ebből 2,3 milliárd forint osztalék kifizetésének van nyoma a 2019-es mérlegben. Tavaly év közben további 1 milliárd forint osztalékelőleg kifizetése látszik, amit közbenső mérleg alapján kalkuláltak ki – derül ki a cég beszámolójából. A múlt évben folytatódott a sikerszéria, 14,1 milliárd forint árbevételt ért el a vállalat, a nyeresége pedig 2,2 milliárd forint volt, az azonban még nem derül ki a beszámolókból, hogy a 2019-es profitból mennyi pénzt visz haza a tulaj.

Annyi így is biztos, hogy három év alatt 6,6 milliárd forint nyereséget hozott össze Homlok Zsolt érdekeltsége, és eddig 4,4 milliárd forint osztalékkivétnek van nyoma.

Nem muzsikált rosszul Homlokék családi cége, a Homlok Építő Zrt. sem: a tavalyi évet 4,8 milliárd forintos forgalom mellett 482,7 millió forintos adózott eredménnyel zárta, ebből 250 millió forintot vettek ki osztalékként. Éppen annyit, mint egy évvel korábban.

A Homlok Zrt. szintén remek eredményeket ér el a közbeszerzéseken. A tavalyi év eredményeire jellemző, hogy már 2019 hetedik napján megkapott egy 730 millió forintos szombathelyi megbízást (a Prenor Kertészeti és Parképítő Kft.-vel közösen), majd kiderült, hogy a víztorony 300 millió forintos renoválását és az Arany-patak harmincmilliós revitalizációját is ők nyerték el. Az év végén pedig újabb szombathelyi munkát zsebeltek be: 838 millió forintért a helyi képtár felújítását is Homlokékra bízták. Városi kötődését jelzi, hogy Homlok Zsolt a helyi sportklub, a Haladás VSE társadalmi elnöke.

