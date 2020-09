Trump: Ha meghalnak a rendőrök, akkor gyors tárgyalás és halálbüntetés a gyilkosnak

Életveszélyes állapotban szállítottak kórházba két amerikai rendőrt, miután egy férfi közvetlen közelről rájuk lőtt, miközben a járőrautójukban ültek Los Angeles egyik metróállomásának közelében. A helyi idő szerint szombat este hét óra környékén történt gyilkossági kísérletről egy közelben lévő térfigyelő kamera készített felvételt.

A videón azt látni, hogy egy férfi odamegy a járda szélén parkoló járőrautóhoz, majd megáll az utasoldali ajtónál, és azonnal, szó nélkül lőni kezd a benne ülő két rendőrre, majd gyorsan elszalad a helyszínről. Ezután az látható a videón, ahogy kinyílik az utasoldali ajtó. A rendőrök a lövések után még be tudták jelenteni, hogy rájuk lőttek. A videót a helyi hatóságok hozták nyilvánosságra.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020