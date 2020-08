Túlfutott a leszállópályán és kettészakadt egy utasszállító Indiában

Közel 200 utassal a fedélzetén túlfutott a leszállópályán az Air India Express járata az indiai Kerala városában a Calicut Nemzetközi Repülőtéren, írja a BBC indiai sajtóértesülésekre hivatkozva.

A repülőn 174 utas, köztük 10 gyerek, 2 pilóta és az 5 fős személyzet utazott. Dubajban szálltak fel.

Az elsődleges információk szerint a jármű kettészakadt és egy völgybe csapódott. Tűz nem ütött ki.

Just in: #AirIndia Express aircraft from Dubai to Calicut with 191 passengers crashes after overshooting the runway and going into the valley. Fire tenders and ambulances rushed to the spot.

