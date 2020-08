Kigyulladt a brüsszeli World Trade Center

Tűz ütött ki a brüsszeli World Trade Center (WTC) toronyháza egyik technikai helyiségében csütörtök délután, a felújítás alatt álló épületben néhány munkáson kívül mások nem tartózkodtak, a tűznek nincsenek sérültjei – közölte a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap csütörtökön.

A napilap információi szerint a tűz a belga főváros északi pályaudvara melletti üzleti negyedben álló toronyház 27. emeletén egy technikai helységben keletkezett. A felújításhoz előkésztett szigetelőanyag kapott lángra.

#BREAKING NEWS: A fire has broke out on the top floor of the World Trade Center of Brussels in Belgium. pic.twitter.com/ewVxjVvBAz

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 6, 2020