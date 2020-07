Most egy brit rendőr térdelt egy fekete férfi nyakára – videó

Felfüggesztettek egy brit rendőrtisztet, miután nyilvánosságokra került egy felvétel, amelyen intézkedés közben egy megbilincselt fekete férfi nyakára és fejére térdel, miközben a gyanúsított többször is azt kiabálja, hogy szálljanak le a nyakáról.

Absolutely disgusting, my sister is in this video witnessing police brutality and them kneeling on this black man’s neck. He is clearly not a threat and is in cuffs. Please share this video for awareness.#BLM #BlackLivesMatter pic.twitter.com/xLS1h6Ficx

— axax_shockz (@RealAiRavish) July 16, 2020