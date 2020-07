Videó készült róla, ahogy gödrökbe dobálják a koronavírus áldozatait Indiában

Elnézést kértek a dél-indiai Karnátaka állam vezető politikusai, miután kiszivárgott egy videó arról, ahogy szkafanderbe öltözött munkások egy mély gödörbe dobálják a koronavírus áldozatait, írja a BBC.

Bellary kerület tisztviselői elismerték, hogy a közösségi médiában futótűzként terjedő felvétel valós, és egyúttal bocsánatot is kértek az érintett családoktól.

Összesen nyolc holttestet dobtak a gödörbe, mindannyian a koronavírus miatt hunytak el egy nappal korábban.

It’s disturbing to see bodies of COVID patients who have died being dumped inhumanly into a pit in Ballari.

Is this civility? This is a reflection of how the govt has handled this Corona crisis.

I urge the govt to take immediate action and ensure that this doesn’t happen again. pic.twitter.com/lsbv5ZUNCR

— DK Shivakumar (@DKShivakumar) June 30, 2020