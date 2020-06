Mélyponton az új brit fertőzöttek és halottak száma

A koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások több mint két hónappal ezelőtti bevezetése óta nem mért mélypontra csökkent az újonnan kimutatott fertőzések és a halálesetek száma Nagy-Britanniában.

Matt Hancock egészségügyi miniszter, aki a brit kormány szokásos napi sajtótájékoztatóját tartotta hétfő este a Downing Streeten, elmondta: az előző este zárult 24 órában 111 beteg haláláról érkezett bejelentés, így országosan eddig 39 045 olyan haláleset történt, amelyet szűrővizsgálattal bizonyított módon koronavírus-fertőzés okozott.

Hancock tájékoztatása szerint a vasárnap délelőttől hétfő délelőttig számolt 24 órában 1570-nel nőtt az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések száma. Mindkét napi adat a legalacsonyabb azóta, hogy a brit kormány március 23-án korlátozásokat rendelt el a koronavírus-járvány megfékezésére. Hétfőig 4 484 340 szűrést végeztek országszerte, és e vizsgálatok közül 276 332-nek lett pozitív az eredménye.

Az egészségügyi miniszter elmondta, hogy szombaton – a legutóbbi olyan napon, amelyről teljes körű adatok vannak – 479-en kerültek kórházba Covid-19 miatt. Hancock hangsúlyozta, hogy a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-betegek száma a járvány csúcspontján, április 2-án még 3121-gyel emelkedett egyetlen nap alatt.

A miniszter hozzátette: jelenleg 606 beteg szorul lélegeztetőgépes kezelésre, és ez is a legalacsonyabb szám március vége óta. Ez egyben azt is jelenti, hogy a lélegeztetőgéppel felszerelt kórházi ágyak mindössze 9 százalékán kezelnek koronavírus-betegeket.A koronavírus-járvány csúcspontján a brit kórházak kritikus ellátást nyújtó osztályain az lélegeztetőgépes ágyak több mint 50 százalékában Covid-19-ben szenvedő pácienseket kezeltek.

A nem intenzív ellátásban részesülőkkel együtt jelenleg 7541 koronavírus-beteget kezelnek országszerte a brit kórházakban. Hancock hangsúlyozta, hogy ez szintén a legalacsonyabb szám március vége óta.

Az egészségügyi miniszter kijelentette: ezek az adatok azt mutatják, hogy „győzelemre állunk a koronavírussal vívott csatában”, de a járványnak még nincs vége és ezért még „nem lehet túl messzire menni” a korlátozások enyhítésével.

Az első jelentősebb enyhítési lépések között szerepel, hogy hétfőtől részlegesen újraindult a tanítás a brit iskolákban, emellett kinyithattak a szabadtéri piacok és azok az autókereskedések is, amelyeknek van megfelelő szabadtéri bemutatóterük.

Két hét múlva, június 15-én az összes olyan brit üzlet is kinyithat, amely nem alapvető közszükségleti cikkeket árusít. Az éttermek, a pubok, a színházak és a mozik ugyanakkor továbbra is zárva tartanak, bár az éttermek házhozszállításra vehetnek fel rendelést.

Enyhültek a lakossági kapcsolattartást korlátozó előírások is. Hétfőtől hatfős, nem egy háztartásban élő csoportok találkozhatnak szabadtéren és nemcsak közterületen, hanem például magánházak kertjeiben is, bár a nem egy háztartásban élőknek továbbra is két méter távolságot kell tartaniuk egymástól.

A március 23-án érvénybe léptetett korlátozások alapján eddig kettőnél több, nem egy háztartásban lakó ember nem tartózkodhatott együtt közterületen, emellett a nem együtt élő családtagok és ismerősök sem látogathatták egymást.

Kiemelt kép: Wiktor Szymanowicz/NurPhoto/NurPhoto via AFP