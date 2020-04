Meztelen fotókkal tiltakoznak német orvosok a védőfelszerelések hiánya miatt

Egy német orvosokból álló csoport „Blanke Bedenken”, azaz „Meztelen Aggodalmak” néven szervezett internetes tiltakozást, írja a Guardian. A résztvevők célja, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy az egészségügyi dolgozók számára nem áll rendelkezésre elegendő védőfelszerelés.

Thank you for mentioning us ⁦@guardian⁩, even though the situation for British doctors is even harder. Doctors’ solidarity! We will miss you! #NoBrexit #blankebedenken #hausärztinnensindda #corona https://t.co/7S0Ke4VdZ1

— Blanke Bedenken (@BlankeBedenken) April 27, 2020