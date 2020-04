A világon regisztrált fertőzöttek közül minden harmadik amerikai

Közel 1,8 millió regisztráltan koronavírus-fertőzöttet mutat a világon az április 12. délelőtti statisztika.

Messze a legtöbb igazolt fertőzött az Egyesült Államokban él, gyakorlatilag minden harmadik regisztrált fertőzött az Egyesült Államokban lakik (533 ezer személyt mutat a statisztika).

Eddig 405 ezren meggyógyultak, és közel 109 ezren meghaltak a vírus miatt.

A most is aktív 1,27 millió fertőzött személynek a 4 százaléka, 50 ezer ember kritikus vagy súlyos állapotban van. 96 százaléka a most regisztrált fertőzötteknek viszont enyhe tüneteket mutat, nem súlyos az állapotuk. (Eddig is 4-5 százalék körül volt a súlyos, kritikus állapotban levők aránya a regisztráltak megfertőződötteken belül.)

