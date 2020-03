Haldoklik a turizmus, légitársaságok omolhatnak össze

Ahogy a koronavírus-fertőzöttek száma átlépte a százezret világszerte, egyre több turisztikai látványosságot zárnak le, és olyan nemzetközi szintű eseményeket mondanak le, ami látogatók tömkelegét vonzotta volna egy adott városba. És ez még csak a kezdet, mert a fertőzés Európában és a világ más tájain is folyamatosan terjed, azt pedig jelen pillanatban lehetetlen megjósolni, hogy mikor sikerül megfékezni.

Európában elsőként Észak-Olaszországban alakult ki gócpont, ahol emiatt városokat kellett karanténba zárni, március elejére pedig ennek hatására egyes országrészeken gyakorlatilag teljesen megszűnt a turizmus, a foglalások 90 százalékát lemondták, a pesszimisták már az olaszországi turizmus legsötétebb időszakáról értekeznek.

Az óvintézkedések részeként több főbb turisztikai látványosság is teljesen kihalttá vált az elmúlt napokban. Bár a milánói dóm március 2-án újranyitott, csak szervezett úton lehet belépni az épületbe, és az előtte lévő téren is csak szállingóznak az emberek. A városban visszavonásig továbbra is zárva tart a Teatro alla Scala, a világ egyik leghíresebb operaháza, és nem tudni, mikor nyithat újra. Nem látogatható továbbá Milánó legtöbb múzeuma, de hasonló intézkedéseket hoztak Velencében is.

Bár Franciaországban még közel sem olyan súlyos a helyzet, mint Olaszországban, Emmanuel Macron elnök a napokban már arról beszélt, hogy elkerülhetetlen a járvány kirobbanása. A kormány döntésének értelmében betiltottak minden olyan rendezvényt, amin több mint ötezer ember vett volna részt, Párizsban pedig lefújták a nagy múltú téli maratont, amit egyébként Rómában sem tartottak meg március 1-jén.

Ázsiában még ennél is szigorúbb intézkedésekről döntöttek. A Disney saját maga záratta be az összes létesítményét a kontinensen a koronavírus-fertőzés miatt, de a látogatók hiánya miatt sok országban inkább határozatlan ideig becsukták kapuikat a vidámparkok és állatkertek is.

Japánban is dinamikusan terjed a járvány, ezért ott is lépni kellett. Az iskolákat bezárták, de korlátozták például a világ egyik legnagyobb, Tokióban megrendezett maraton résztvevőinek számát, csak nagyon kevesen állhattak rajthoz a versenyen. Arra vonatkozóan egyelőre nincsenek tervek, hogy lefújják a július 24-én kezdődő olimpiát.

A vírus hatásai szinte mindenhová elérnek, a gízai piramisoknál emberemlékezet óta nem volt ilyen kevés turista.

Tourism in the time of #coronavirus – my son and I had the pyramids to ourselves today. Never in my life have I seen it this empty. The horse guide said he hasn’t worked in 6 days & all his tours this week have canceled. Just a couple foreigners & some Egyptian school groups here pic.twitter.com/D4K0Uw87eH

— Hannah Allam (@HannahAllam) March 4, 2020