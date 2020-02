Koronavírus: videón az észak-olaszországi szellemvárosok

Az elmúlt napokban egyre több embert betegített meg az új koronavírus (COVID-19) Észak-Olaszországban, szombaton a hatóságok az első halálesetről is beszámoltak. A járvány miatt rendkívüli intézkedéseket vezettek be, az észak-olaszországi Lombardia és Veneto térségében lezárták az új koronavírus gócpontjait.

Az érintett területeken a következő két hétben megtiltották a ki- és beutazást.

Az intézkedés összesen mintegy 62 ezer embert érint.

Ahogy korábban az elnéptelenedett Vuhanról, most az észak-olaszországi szellemvárosokról készült felvétel. A videón az látható, hogy a helyi településeken szinte teljesen megszűnt a forgalom a rendkívüli helyzet miatt.

Small towns in northern Italy were left completely deserted as the number of coronavirus cases in the country rose to 132.

Read more on this story here: https://t.co/o1us4MH3sy pic.twitter.com/AgAhASic8Z

— Sky News (@SkyNews) February 23, 2020