Újra egy terrorszervezet miatt retteghetnek Észak-Írországban

Lyra McKee északír újságírót 2019 áprilisában egy utcai lövöldözés során ölték meg. A merényletet egy szélsőséges paramilitáris csoport, az Új IRA vállalta magára, járulékos veszteségként értékelve a nő halálát. Az eset reflektorfénybe helyezte az ír szélsőségeseket, akiknek ideológiája hosszú múltra tekint vissza. Kedden négy férfit tartóztattak le.

Kedden reggel letartóztattak négy férfit Észak-Írországban, azzal gyanúsítják őket, hogy közük lehetett a népszerű újságíró, Lyra McKee halálához. McKee az egyik legismertebb és legtöbbre hivatott északír újságíró volt, publikált az Atlanticben és a Buzzfeeden is, valamint melegjogi aktivistaként is hallatta a hangját. 2019 áprilisában egy terrorakciónak minősített támadás során lőtték le az ír-északír határ közelében fekvő Londonderryben. Bár a merénylet célpontja nem ő volt, a közvéleményt érthetően megrázta a halála.

A merényletet nem sokkal később az Új IRA nevű britellenes ír paramilitáris csoport vállalta magára, járulékos veszteségként értékelve az újságírónő halálát egy magasztosabb cél, a brit birodalom elleni harc érdekében. Az incidenst a katolikus és a (britpárti) protestáns oldal vezető politikusai egyaránt elítélték, és azonnal megkezdték az ügy felderítését. Két tinédzsert napokkal a merénylet után le is tartóztattak, de végül nem tudtak rájuk bizonyítani semmit.

E hét elején azonban őrizetbe vettek négy embert, akik közül egy 52 éves férfit a gyilkosság elkövetésével, illetve lőfegyver engedély nélküli birtoklásával, továbbá betiltott szervezetben való tagsággal is vádolnak. A letartóztatásokkal összefüggésben az Írország egyesítését pártoló, így az Új IRA-val elvben egy célért küzdő Sinn Féin alelnöke, Michelle O’neill azt nyilatkozta, bizonyítékaik vannak arra, hogy a szervezet merényletet készült elkövetni ellene és egyik párttársa, Gerry Kelly ellen.

A csoport a mai formájában 2012-ben jött létre, mikor a RIRA (Real IRA) és a RAAD (Republican Action Against Drugs) nevű szervezetek egyesültek, de a csoport ideológiájának története száz évre nyúlik vissza.

Hogy jutottunk el idáig?

A huszadik század elején, az I. világháború forgatagában az íreknek is megvolt a saját forradalmuk. Az ország erőnek erejével próbált elszakadni a brit birodalomtól, ami aztán a világháború után véres tisztogatásba fordult át a britek részéről, erre válaszul született meg az Ír Köztársasági Hadsereg, az IRA. Nem sokkal később létrejött egy brit-ír megállapodás, amelynek eredményeként 1922-re Írország elnyerte függetlenségét, ezzel együtt az ország két részre szakadt, miután a történelmileg a britekhez tartozó hat északi megye Észak-Írország néven a birodalom része maradt – amit az írek a mai napig nem tudtak kiheverni.

Az egyezmény ellenére a huszadik századot végig kísérte az írek és a britek közötti ellentét, amely során az IRA, illetve az annak politikai hátországot biztosító Sinn Féin az Ír-sziget egyesítéséért küzdött. Ennek a harcnak pedig – nem kis részben az IRA miatt – akadtak igen véres fejezetei is. Végül 1998-ban az úgynevezett Nagypénteki Egyezmény aláírásával békét kötöttek a felek, a Sinn Féin pedig megkezdte a fegyveres alakulatok leszerelését, amibe azonban nem mindenki akart beletörődni.

A leszerelést elutasító tagok csakhamar létrehozták a RIRA-t, ami a 2000-es évek elején aktívan terrorizálta a lakosságot, de arról is emlékezetes, hogy tagjai 2009-ben az afganisztáni háború idején megtámadtak egy brit laktanyát, és az akcióban két brit katonát megöltek. A csoport 2012-ben egyesült a RAAD-dal és pár kisebb szélsőséges szervezettel, így jött létre az Új IRA, amely csupán nyolcéves múltra tekint vissza, ám ennyi idő alatt is sok vér tapadt a kezükhöz.

Bár még 2011-ben történt, mégis többen biztosra veszik, hogy ma már az Új IRA kötelékébe tartoznak azok az elkövetők, akik a háza előtt lőttek le egy rendőrt az észak-írországi Omaghban, alig egy évvel később pedig egy ötvenes éveiben járó börtönőrt öltek meg. Az elszaporodó támadások miatt több hivatali személynek kellett új, titkosított lakcímre költöznie, miután a merénylők a családtagokat sem kímélték. 2015-ben a RIRA egykori vezetőjét, Seamus McGrane-t letartóztatták, amiért bombamerényletet tervezett az Írországba látogató Károly herceg ellen. A férfit 2017-ben 11,5 év börtönbüntetésre ítélték, nem sokkal a Londonderryben történt incidens után, 2019 májusában halt meg a börtönben.

Az ajtók a baloldalon nyílnak

A Sinn Féinnel való szakítás után a terrorcsoport politikai támogatás nélkül maradt, ennek orvoslására 2016-ban megalapították a szélsőbaloldali Saoradh nevű pártot. A két szervezet együttműködése mindenki számára nyilvánvaló, ami elég okot adna a párt felszámolására, kézzel fogható bizonyíték hiányában azonban nem tudnak velük mit kezdeni, noha a párt elnöke, Brian Kenna maga is IRA-tag volt, a kilencvenes években börtönben is ült. Talán a rejtett politikai támogatás miatt is, az Új IRA az évtized második felében felbátorodott, egyre durvább akciókat kezdett elkövetni.

2016-ban ismét egy rendőr, Adrian Ismay kocsiját robbantották fel, a férfi napokkal később belehalt a sérüléseibe;

szintén ebben az évben egy taxisofőrrel végeztek a csoport tagjai;

2017-ben újra egy rendőrtiszt volt a célpont, a húszas éveiben járó férfire tíz lövést adtak le egy benzinkúton, de ő végül túlélte a sérüléseket.

Tavaly év elején Londonderry külvárosában ismét autókra szerelt bombákkal támadtak, valamint levélbombákat küldtek szét az Egyesült Királyságban, főleg Londonra és Glasgow-ra koncentrálva.

Így érkeztünk el a tavaly áprilisi eseményekhez, amikor az 1916-os húsvéti felkelést megidézve nyíltan rátámadtak a rendőrökre, ebből kerekedett az incidens, ami Lyra McKee életébe került. Bár a tragédia minden korábbinál élesebben hozta felszínre az önkényes igazságosztóként tetszelgő terrorcsoport létének problémáját, a szervezet tagjainak fejében meg sem fordult, hogy háttérbe húzódjanak. Ellenkezőleg, novemberben, amikor a szigeten a brexit lázában égett mindenki, a csoport egyik képviselője símaszkban üzent a brit Channel 4 nézőinek, miszerint ha a britek kísérletet tesznek az Írország és az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország közötti határ felhúzására, azt hadüzenetként fogják értékelni. (Ezt egyébként a Nagypénteki Egyezmény is kizárja.)

Bár minden felmérés azt mutatja, hogy az Új IRA és a Saoradh támogatottsága alacsony, a nyílt erőszak és az egyre durvább akciók miatt a politikusok nem söpörhetik sokáig a szőnyeg alá a problémát. A megoldás érdekében pedig a két államnak együtt kell működnie, ha nem akarják, hogy még több rendőr, újságíró vagy más civil essen az erőszak áldozatául.

Kiemelt kép: Charles McQuillan/Getty Images