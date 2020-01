A német külügy viccelt egy nagyot, gyorsan bocsánatot is kellet kérniük

A német külügyminisztérium a Twitteren ült fel arra a hashtegre, hogy négy szóval kell elcsábítani valakit. Ez a négy szó az ő viccükben az volt, hogy

Ami ugyan vicces, csak elsőre nem jutott eszükbe, hogy nagyon sokaknak az élete múlik azon, hogy nem hagyják jóvá a vízumkérelmüket, és hogy emberek milliónyi szeretnének Németországba menekülni. Szóval a viccet levették és inkább bocsánatot kértek.

Being funny is apparently not always our strong suit. We deleted the tweet below and apologize to all who were offended by this. We know the visa process is complex, and visa decisions can deeply affect peoples‘ lives. Our colleagues take these decisions very seriously. pic.twitter.com/VP7dmH6l05

