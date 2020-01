Putyin keresi a kiutat, nem szeretne másik Putyint

Vlagyimir Putyin elnök január 15-én elmondta éves rendes beszédét az orosz államszövetség állapotáról, majd néhány percre rá a teljes orosz kormány, élén Dmitrij Medvegyev miniszterelnökkel lemondott.

Az orosz politikában természetesen Putyin a főnök, még ha talán nem is annyira közvetlenül és totálisan, mint ahogyan a Nyugat látja, de ő mondja ki a végső szót. Mostani beszéde pedig arról szólt, hogy Oroszország átalakítja az alkotmányát és a hatalmi viszonyait.

Ennek több része lesz. Putyin nacionalistábbá akarja alakítani az orosz alaptörvényt, olyan kitételeket szeretne látni benne, amelyek szerint az orosz törvények felülírják a nemzetközi egyezményeket, és szerepelhet benne egy rakás szigorítás arról, hogy külföldi vagy kettős állampolgárok ne akarjanak állami tisztségeket vállalni. Az első kitétel persze kérdéses lesz, mert az orosz alkotmány jelenleg tiltja azoknak a passzusoknak a módosítását, amelyek a nemzetközi egyezmények felsőbbrendűségét mondják ki, és kikötik, hogy ennek megváltoztatásához nem elég átírni az alkotmányt, hanem újat kell helyette elfogadni.

Hatalomgyár

A legfontosabb terv azonban az, amely alapvetően változtatná meg Oroszország hatalmi struktúráit. Putyin, aki negyedik elnöki ciklusát tölti, kevesebb hatalmat adna a jövőbeni elnöknek, így például visszautalná a miniszterelnök kinevezését az orosz parlament alsóházának, és beemelné az Államtanácsot az alkotmányba.

Miután Putyin elmondta a beszédet, Medvegyev közölte, engedik, hogy az elnök véghezvihesse a változtatásokat, ezért a teljes kormány lemond. Néhány órával később kiderült, hogy Putyin az adóhivatal vezetőjét, Mihail Misusztyint jelöli miniszterelnöknek.

Itt érdemes megjegyezni, hogy egyelőre nem lesznek választások Oroszországban, pontosan azért, mert a miniszterelnök jelenleg az elnöknek felelős. Új választások akkor lehetnek, ha elfogadják az alkotmánymódosításokat.

Ezek viszont akkor is hatalmas változások, ha nem vesszük figyelembe, hogy pár órával Putyin bejelentése után a Kaukázusban is felfordulás kezdődött, mert Ramzan Kadirov csecsen elnök gyakorlatilag visszalépett a vezetéstől.

Putyin nem indulhat újra az elnöki posztért 2024-ben. Ekkor jár le a második dupla mandátuma, amelyeket egyszer már megszakított a miniszterelnökséggel, az elnöki pozíciót akkor átmenetileg Medvegyev vette át. Erre azért volt szükség, mert az alkotmányban jelenleg az áll, hogy senki nem lehet kettőnél többször elnök egymás után. Putyin ezt úgy írná át, hogy kettőnél többször egyáltalán ne lehessen senki elnök, ami őt eleve eltiltaná a későbbi indulástól, vagyis attól a trükktől, amit egyszer már alkalmazott.

Jelentkezők

Mivel Putyinnak lépnie kellett valamit, hogy 2024 után is meg tudja tartani a hatalmát, mindenki azt várta évek óta, hogy végre megnevez egy utódot. Ez azonban veszélyes játék lett volna, egyben alighanem a saját bukásával ért volna fel. Az orosz elnök annyira régóta van hatalmon, annyira konszolidált és erős hivatalt épített ki ennyi idő alatt, hogy amint kihívó jelenne meg a pártján belül, Putyin mozgástere azonnal szűkülni kezdene.

Az orosz politika eközben évek óta arról szólt, hogy melyik erős ember ambicionálja jobban azt, hogy Putyint válthassa. Pletykák sora szólt Magyarországon jobbára ismeretlen nevekről, amelyek között még Medvegyevé is feltűnt, aki készségesen visszaadta a hatalmat Putyinnak egy ciklus után.

Annyi már most biztosnak tűnik, hogy Putyin nem akar még egy Putyint. Ehhez pedig az kell, hogy amit évtizedek alatt felépített, most lerombolja. Az elnöki jogkörök megcsorbítása és korlátozása ennek része. Azt csak legfeljebb ő maga tudja, mi a terv hosszú távon, de az már most látszik, hogy sok ajtót nyitott ki maga előtt.

Putyint a szakértők úgy írják le, mint aki nem annyira sakkjátékos, inkább jó cselgáncsos. Nem számol nyolc lépéssel előre, inkább azt nézi, hogy a folyamatosan megnyíló lehetőségekből melyik az, amivel a legnagyobbat lehet dobni.

Következő dobás

Egy ilyen lehetőség az Államtanács alkotmányba emelése is, amely így nagy hatalmú tanácsadó és informális politikai testületté válik az elnök mellett. Hosszú távon az is működhet, ha Putyin ezt a testületet vezeti, állandó befolyással a következő elnök munkájára.

Ugyanilyen lehetőség a visszatérés a miniszterelnökséghez, amelynek nem véletlenül tervezi növelni a hatalmát az elnök. Ennek némileg ellentmond, hogy Putyin régóta nem a gyakorlati kormányzás apró ügyeinek embere.

Az is lehetséges, hogy a pártján belül növeli majd a hatalmát, de ennek ellene szól, hogy pont most utasította vissza, hogy vezesse az Egyesült Oroszország pártot. Sőt, Putyin korábban is inkább bokszzsáknak használta saját pártját, amely nála sokkal népszerűtlenebb Oroszországban.

Az is látszik, hogy Mihail Misusztyin pontosan az a szereplő, aki segíthet ezeket a változásokat pragmatikusan véghezvinni. Misusztyin Magyarorzságon tökéletesen ismeretlen, de a világban sem sokan ismerik, egészen máig angol nyelvű Wikipedia-oldala sem volt. Amit tudni róla, hogy korábban befektető volt, és az orosz gazdasági elit fiatalabb vonalához tartozik.

2010 óta vezeti az adóhatóságot, és egy évtized alatt brutális hatékonysággal alakította át és szedte rendbe az orosz adórendszert, amelyet korábban felrobbanthatatlannak hittek. Agilis, kompetens, de politikailag nem túl nehéz figurának tűnik, aki hatékonyan végre fogja hajtani, amit az elnök elvár tőle, bármi legyen is az.

Dmintrij Medvegyev története pedig végéhez közeledhet. Az eddigi kormányfő, miután távozott az elnöki székből, nyolc éven át volt Putyin állandó kiegészítője, és rengeteg népszerűtlen ügyért vitte el a balhét. Ez, kiegészítve a korrupciós ügyeivel, amelyekkel Alekszej Navalnij támadta, oda vezetett, hogy elhasználódott. Medvegyev azonban volt annyira lojális, hogy az utolsó bukást is elvállalta, miközben Putyin csak annyit mondott a kormány teljesítményére, hogy nem csináltak mindent jól. Medvegyev az elnök nemzetbiztonsági tanácsadó testületébe, a biztonsági tanácsba ül át.

Kiemelt kép: Mikhail Klimentyev / SPUTNIK / AFP