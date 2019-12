Barack Obama közzétette idei kedvenc könyveit

– kezdi Barack Obama Twitter üzenetét, amiben közzétette idei kedvenc könyveinek listáját.

A lajstromban szerepelnek olyan könyvek is, amiket év közben már ajánlott.

A volt amerikai elnök azt ígéri, hogy a következő napokban a kedvenc filmjeit és zenéit is elárulja majd.

Obama könyvlistája itt érhető el:

As we wind down 2019, I wanted to share with you my annual list of favorites that made the last year a little brighter. We’ll start with books today — movies and music coming soon. I hope you enjoy these as much as I did. pic.twitter.com/l5qTGkAPok

— Barack Obama (@BarackObama) December 28, 2019