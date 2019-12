Trump ügyvédje: Soros alig zsidó

Inkább vagyok zsidó, mint Soros György

– mondta Rudy Giuliani, Donald Trump amerikai elnök ügyvédje. New York korábbi polgármestere élesen bírálta Sorost, azt is felhánytorgatta neki, hogy nem jár zsinagógába, nem is igazán zsidó.

Soros a Trump ellen előkészített, majd megindított impeachment-eljárás, azaz alkormányos vádemelési eljárás miatt került az elnök környezetének látókörébe. Giuliani meggyőződése ugyanis, hogy az ukrajnai Trump-botrány vizsgálatakor az elnök ellen valló, Marie Yovanovitchot, az Egyesült Államok korábbi ukrajnai nagykövetét maga Soros irányítja a háttérből.

A The Guardian cikke szerint Jonathan Greenblatt, az antiszemita megnyilvánulások ellen létrehozott amerikai szervezet, az Anti-Defamation League vezetője kiábrándítónak és offenzívnek nevezte Giuliani szavait, amelyek szerinte útmutatást jelentenek a keményvonalas antiszemitáknak és a fehér felsőbbrendűség híveinek. Egyúttal felszólította az elnök ügyvédjét, hogy kérjen bocsánatot és vonja vissza szavait.

