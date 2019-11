Alulfizetett magyar munkások készítették Meghan Markle 600 ezres kabátját

1545 fontba, azaz nagyjából hatszázezer forintba került az a kabát, amelyet Meghan Markle nemrég egy állami ünnepségen viselt. A Daily Mail kiderítette, hogy a fekete szövetkabátot magyar munkások készítették a Beriv berettyóújfalui gyárában nagyjából 2,6 fontos, azaz kb. ezer forintos órabérben, és előállításai költsége nagyjából a negyede lehet a bolti árnak. A gyapjúkabátot Sir Paul McCartney lánya, Stella McCartney által tervezte, aki komoly kritikákat kapott, amiért Meghan hercegné fotóját használta az Instagramon a kabát népszerűsítésére, mivel a kommentelők szerint nem elegáns dolog a Fegyverszünet napját reklámozásra használni.

A lap beszélt a Beriv gyárának igazgatójával, Matolcsi Imrével, aki elmondta, hogy a borsos árú kabát ez év januárjában készült százötven másik ugyanolyannal, és McCartney őszi kollekciójának egyéb darabjaival együtt, és olyan büszkék rá, hogy királyi kabátként hivatkoznak rá, mely a dolgozók ügyességét dicséri. Beszélt arról is, hogy a gyár munkásaival jól bánnak, és a törvénynek megfelelően a minimálbér felett, nagyjából kétszázezer forintot keresnek. A gyár tulaja, Megyesi László elmondta, hogy Stella McCartney az egyik legfontosabb ügyfelük, akivel már több mint tíz éve dolgoznak együtt. McCartney maga még nem járt a gyárban, de az ott készült ruhákat a cég egyik képviselője ellenőrzi, mielőtt elszállítanák. A tervező honlapján a fenntartható és etikus ruházati ipar úttörőjének nevezi magát, Markle alighanem emiatt is viselte már több ruháját is.

A Mail a dolgozókat is megszólaltatta, akik jóval kevésbé nyilatkoztak pozitívan, elmondták, hogy bár a minimálbér felett keresnek, de így is nehezen boldogulnak, elmondása szerint a munkások nem keresnek annyit, hogy elég legyen ételre és fűtésre, és a család, meg a barátok segítségére szorulnak. Ha pedig nem teljesítik a normát, még ennyit sem keresnek, márpedig a McCartney-féle megrendelés napi ötven darabos normájának jó, ha a felét hozni tudták. A cégvezető sem tagadta, hogy a kvóták befolyásolhatják a munkások fizetését, akiknek többsége azonban nem panaszkodik, hisz – csodálkozik rá a cikk – Magyarország ezen régiójában örülnek, ha munkájuk van. A gyárban nincsen szakszervezet. A Beriv gyárt a Moschinónak és a Strenesse-nek is, ám a jól hangzó megrendelők ellenére is küzdelmes időszak a mostani, kevés a megrendelés. A gyárat már itthon is érték kritikák, amiért luxusmárkáknak gyárt fillérekért.

Kiemelt kép: Chris Jackson/Getty Images