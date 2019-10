Csak azt láttuk, hogy porig alázzák Zuckerberget, de a háttérben egy világmegváltó kísérlet áll

Nemrég végigfutott az interneten egy párperces videó, amelyen Alexandria Ocasio-Cortez szinte porig alázza Mark Zuckerberget. A radikális baloldali New York-i képviselőnő a szemüvegéhez méltóan tanári modorban kérdezgette a Facebook alapítóját a kongresszus épületében, amire az amúgy is robotszerű Zuckerberg szinte lefagyott, dadogva kerülte el a válaszadást.

"So, you won't take down lies or you will take down lies? I think that's just a pretty simple yes or no."

